Witzenhausen: Drei Fahrräder wurden gestohlen

Witzenhausen. Unbekannte haben am Wochenende in Witzenhausen drei Fahrräder gestohlen.

Die erste Tag ereignete sich in der Nacht zu Samstag: Es handelte sich um ein blau/graues Crossrad der Marke Corratec. Das Fahrrad war laut Polizei mit einem Schloss an der Bahnunterführung nahe der Mündener Straße gesichert. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 22 bis 1 Uhr.

Außerdem wurden am Samstagnachmittag zwei Elektrofahrräder gestohlen, die an einem Wegweiser bei der Fußgängerunterführung an der Brückenstraße festgemacht worden waren.

Es handelt sich um sogenannte Pedelecs: ein Herrenrad der Marke Winora, Modell Y420X in schwarz/orange und ein Damenrad der Marke Staiga, Modell Sinus BC 30f in weiß. Der Schaden beträgt rund 4800 Euro.

Hinweise: in beiden Fällen an die Polizei Witzenhausen unter Tel. 05542/93040.

Rubriklistenbild: © Friso Gentsch/dpa