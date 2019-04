Einbrecher stehlen Lebensmittel und Alkohol von Campingplatz in Witzenhausen

Witzenhausen. Zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch ist es Anfang der Woche in Witzenhausen gekommen. Erneut war der Campingplatz ein Ziel der Täter.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22.15 und 3 Uhr auf die Campinganlage in Witzenhausen eingebrochen und haben Lebensmittel sowie Spirituosen gestohlen.

Bereits in der vergangenen Woche war der Campingplatz Am Sande Ziel von Einbrechern. Die Täter öffneten laut Polizei diesmal gewaltsam die Eingangstür des Kiosks und durchsuchten die Räume. Der Gesamtschaden beträgt rund 560 Euro.

Zu einem Einbruchsversuch kam es laut Polizei außerdem in der Zeit von Montag, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, in einer Autolackiererei. Unbekannte versuchten, die Kellertür des Bürogebäudes an der Straße In der Aue zu öffnen, was aber trotz massiver Gewalt nicht gelang. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Kripo Eschwege unter Tel. 05651/9250