Witzenhausen erhöht Förderung für Jugendangebote

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Freuen sich über die neue Richtlinie (von links): Leon Amend, Marlene Kühne, Ingo Ruppert, Henner Gädtke und Daniel Herz vor dem Spielemobil des Kreisjugendrings. © Konstantin Mennecke

Die Inflation lässt auch den Freizeitsektor nicht unberührt. Witzenhausen möchte jungen Menschen solche Angebote trotzdem ermöglichen - und erhöht die Förderung.

Witzenhausen – Die Stadt Witzenhausen lässt es mit dem Magistrat nicht nur bei Lippenbekenntnissen: Die im Jahr 1989 aufgestellte und zur Einführung des Euros ausschließlich umgerechnete „Richtlinie zur Förderung von Jugendgruppen, Vereinen und Verbänden der Stadt Witzenhausen“ ist novelliert worden. Wichtigste Botschaft: Statt bislang einem Euro Förderung für Freizeiten pro Tag und Teilnehmer werden künftig mindestens fünf Euro gezahlt. Mindestens deshalb, weil Inhaber der Jugendleiter-Card (Juleica) mit sieben Euro pro Tag bezuschusst werden.

Die Förderung soll inflationsbedingten Schwierigkeiten entgegenwirken

Vor einem Jahr hatte der Kreisjugendring um Henner Gädtke mit der Stadtverwaltung die Gespräche aufgenommen. Damals waren die Auswirkungen mit Beginn des Ukraine-Krieges für die Planungen von Sommerfreizeiten massiv, insbesondere bei Lebensmittelpreisen. Aktuell gibt es vor allem bei Plätzen für Zeltlager und ähnliche Aktionen starke Preissteigerungen.

Das will die Stadt Witzenhausen so nicht tatenlos hinnehmen. „Wir haben die Förderungen mit Blick auf umliegende Regionen, aber auch der Entwicklung der Inflation angepasst“, sagt Ingo Ruppert als Fachdienstleiter Soziales und Jugend. Mit den neuen Kennzahlen sei man hessenweit oben mit dabei. Das aber nicht ohne Grund. „Der Kreisjugendring ist ein Musterbeispiel dafür, was in den Ferien an Angeboten auf die Beine gestellt werden kann“, sagt Ruppert.

Ehrenamtliche Jugendarbeit soll sich keine Gedanken über Finanzierung machen müssen

„Diese wichtige Arbeit für junge Menschen erfolgt im Ehrenamt. Die Verantwortlichen sollen sich nicht den Kopf darüber zerbrechen müssen, wie derart wichtige Angebote für alle Zielgruppen finanzierbar bleiben können“, ergänzt Bürgermeister Daniel Herz. Der einstimmige Magistratsbeschluss sei deshalb auch als Wertschätzung zu sehen. „Wir wollen qualitativ hochwertige Angebote in der Stadt erhalten und fördern. Das geht nur durch die vorhandene Rückendeckung aus Verwaltung und Politik“, betont Ingo Ruppert. Damit aus der Richtlinie kein Bürokratiemonster wird, hat man sich bei der Neukonzeption auf ein „One-Touch-Konzept“ verständigt. Das ermöglicht eine einfache Beantragung der Fördermittel ohne viel Papierkrieg.

Der Jugendrat um den Vorsitzenden Leon Amend hat sich bei der Neukonzeption intensiv mit eingebracht und dient jetzt als Multiplikator zu den Machern der Jugendarbeit in der Fläche. Er begrüßt zudem das Versprechen der Verantwortlichen, dass bis zur nächsten Anpassung der Förderrichtlinien keinesfalls erneut über 30 Jahre ins Land gehen sollen. (Konstantin Mennecke)