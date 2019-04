Witzenhausen ist mit Parolen beschmiert

Auf dem Kriegerdenkmal im Stadtpark steht in Großbuchstaben „Denk mal an die weiße Rose“ geschrieben.

Witzenhausen. Ein Spaziergang durch Witzenhausen macht die Bewohner oft ärgerlich. Denn das Stadtbild wird immer wieder gestört: Hauswände, Bänke und Laternen sind mit Parolen beschmiert.

„Shut down capitalism“ (Nieder mit dem Kapitalismus), „Kapital tötet“, Antifa- und Anarchiesymbole – häufig handelt es sich um politisch links gerichtete Botschaften.

Vor allem die Wände der Fußgängerunterführung an der Werra sind von oben bis unten bemalt. Rot, schwarz, weiß, grün, groß, klein, gesprüht, gestempelt, gezeichnet – eine freie Fläche ist kaum noch zu sehen. Von der Fassade des Tedi-Marktes lächelt die Passanten ein grüner Baum an. In einer Sprechblase steht: „Ich bin so krass gegen Vandalismus.“ Das Bäumchen stellt sich selbst als „Krasstanie“ vor. Das Schild des eigentlichen Geschäfts wirkt daneben eher mickrig.

Fast jede Straßenlaterne und auch die weißen Bänke im Stadtpark sind beklebt. „Fuck AfD“ ist die Aussage. Manchmal ist es nur ein Aufkleber. Manchmal vier auf einmal. Selbst am Kriegerdenkmal haben sich Sprayer verewigt: „Denk mal an die weiße Rose.“ Der Schriftzug in Großbuchstaben überdeckt die eigentliche Gravur.

Freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft, aber ist mit Schmierereien an öffentlichen Einrichtungen eine Grenze erreicht? Bürgermeister Daniel Herz ist sich sicher: „Das geht gar nicht. Am Ende hat jemand von der Stadt die Arbeit und muss die Aufkleber abkratzen.“ Andere Beschädigungen hingegen seien gar nicht mehr zu entfernen.

+ Auf dem Kriegerdenkmal im Stadtpark steht in Großbuchstaben „Denk mal an die weiße Rose“ geschrieben. © Daria Neu

Im Sommer vergangenen Jahres wurden bei einem Flashmob Parolen gegen Abschiebung auf den Marktplatz gesprüht. Auch die Rathauswand war betroffen. „Die Schmierereien wieder wegzubekommen, war ein riesiger Aufwand“, so Herz.

Laut Alexander Först, Pressesprecher der Polizei, gibt es vor allem zwei Gründe, warum eine Schmiererei strafbar werden kann: „Wenn durch Aufkleber, Graffiti oder sonst etwas eine Substanzverletzung des Gebäudes entsteht, handelt es sich um Sachbeschädigung.“ Die Polizei gehe dem aber nur nach, wenn der betroffene Eigentümer Anzeige erstatte. Strafbar seien Parolen außerdem, wenn eine konkrete Person beleidigt wird. „Bei Parteien wird es schon wieder schwierig“, erklärt Först.

Natürlich sei in erster Linie der Verursacher dafür verantwortlich, die Schmiererei zu entfernen. „Wenn dieser aber unbekannt ist, muss der Eigentümer tätig werden“, sagt der Polizeisprecher.

Bei öffentlichen Gebäuden müsse am Ende häufig der Baubetriebshof der Stadt oder der Gemeinde selbst ran. „Auch für die Kosten muss dann die Stadt aufkommen“, so Först. Das komme nach Angaben des Baubetriebshofes Witzenhausen regelmäßig vor. Einige Botschaften werden allerdings nicht mehr zu entfernen sein. Sie gehören – egal, wie groß der Ärger ist – wohl oder übel zum Stadtbild.