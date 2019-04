Mit dem Smartphone durch das Tropengewächshaus in Witzenhausen

Was haben Geldscheine, Wattestäbchen und Kleidungsstücke gemeinsam? Zum größten Teil bestehen alle drei Dinge aus Baumwolle. Dies erfahren die Besucher des Tropengewächshauses, wenn sie sich den neuen Audio-Rundgang anhören.

Diesen entwickelte die Studentin Elisabeth Ziegler im Zuge ihrer Bachelor Abschlussarbeit. Er besteht aus 17 Hörstationen zu den Sustainable Development Goals (nachhaltige Entwicklungsziele), kurz SDG.

Seit vier Jahren studiert Elisabeth Ziegler in Witzenhausen am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften. Dabei beschäftigte sie sich auch eingehend mit den Sustainable Development Goals, die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen als globale Agenda verabschiedet wurden. Zudem war sie im Gewächshaus aktiv, hat Führungen und Veranstaltungen organisiert.

Mit dem Audio-Rundgang hat sie nun beides verknüpft. Station sechs – mit dem Titel „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“ – ist bei den Baumwollpflanzen zu finden. Der Zuhörer erfährt, dass die Baumwollpflanze viel Wasser zum Leben und Wachsen benötigt und trotzdem hauptsächlich in Ländern und Gegenden angebaut wird, in denen Wasserknappheit herrscht.

Der Audio-Rundgang erklärt anhand einzelner Pflanzen die Nachhaltigkeitsziele. Einige Stationen beschäftigen sich auch mit der Arbeit am Fachbereich und mit den im Gewächshaus exemplarisch dargestellten Anbausystemen.

Zweiminütige Audiodateien

Mitte November vorigen Jahres hat Elisabeth Ziegler ihre Recherche begonnen. Zuerst galt es, Verknüpfungspunkte im Gewächshaus zu finden. Ziegler befasst sich an Station Nummer acht mit menschenwürdiger Arbeit und Wirtschaftswachstum am Beispiel des Anbaus und der Ernte von Zitrusfrüchten. Und an Station drei geht es um die Themen Gesundheit und Wohlergehen und darum, welche Rolle dabei die Papaya-Frucht spielen kann.

Es folgte das Schreiben der Texte, dabei sei es oft gar nicht einfach gewesen, ein komplexes Thema soweit einzustampfen, dass der Inhalt in ein zweiminütiges Audiofile passe, erzählt sie. Wichtig war ihr dabei, dass jeder Text auch für Laien verständlich ist. Eingesprochen wurden sie von der Hildesheimer Sprachtherapeutin Anne Klocke, den Schnitt übernahm Osias Jalane, der eine Ausbildung zum Ton- und Medientechniker macht und ein eigenes kleines Studio zuhause hat.

Die Stationen müssen nicht in einer vorgegebenen Reihenfolge angehört werden, sodass der Rundgang auch für Gruppen geeignet ist. Nötig sind ein Smartphone, das einen QR-Code scannen kann und eine Internetverbindung hat. Dann können die Codes an den Stationen einfach eingescannt werden, über einen Link wird die Verbindung zur Audiodatei automatisch hergestellt.

Der Audio-Rundgang steht jedem Besucher kostenlos zur Verfügung.