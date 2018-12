Konzessionen anderweitig vergeben: Witzenhausen muss EAM verlassen

Premiere bei der seit fünf Jahren rekommunalisierten EAM: Als erste Kommune muss die Stadt Witzenhausen die EAM wieder verlassen.

Das haben die Gesellschafter kürzlich beschlossen, bestätigt Michael Steisel. Der Bürgermeister der Gemeinde Söhrewald ist Geschäftsführer der Sammel- und Vorschaltgesellschaft, die die Interessen der Kommunen in der EAM vertritt.

Grund für den Ausschluss ist, dass Witzenhausen seine Gaskonzession nach dem jüngsten Ausschreibungsverfahren nicht mehr wie bisher an die EAM vergibt, sondern an die Kooperation von Witzenhäuser Stadtwerken und den Versorgungswerken Hann. Münden. Die Stromkonzession liegt schon seit Jahren bei den Stadtwerken. Kommunale Gesellschafter müssen jedoch der EAM mindestens ein Netz zur Verfügung stellen, um sich beteiligen zu können, erklärt Steisel. „Diese Regel haben wir uns bei der Rekommunalisierung selbst auferlegt.“

So sollen nur diejenigen Gewinne aus der EAM ziehen, die etwas zur Geschäftsgrundlage – den Strom- und Gasnetzen – beitragen. Wenn andere Versorger Strom und Gas dort durchleiten, erhält die EAM Gebühren. „Je kleiner das Netz, desto geringer ist der Ertrag für alle Beteiligten“, sagt Steisel. Daher wolle man verhindern, dass es „stille Gesellschafter“ gibt. Vor dem Ausschluss diskutierten die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden lebhaft, bestätigt Witzenhausens Rathauschef Daniel Herz.

Am Ende stimmte aber nur Gerhold Brill (Meinhard) gegen den Ausschluss. Er kritisiert, dass für die anderen Gemeinden so ein Druck entstehe, die Netze in der EAM zu belassen. „Dabei müssen wir die Konzessionen alle 20 Jahre ausschreiben.“

Die beteiligten Kommunen müssen auch für Kredite der EAM bürgen. Der Witzenhäuser Anteil soll nicht auf die anderen Kommunen umgelegt werden, sagt Steisel. Auch müssen sie die Stadt nicht auszahlen. Die Erstattung der Anteile solle aus Gewinnen finanziert werden.

So funktioniert die Konzessionsvergabe

Übrigens haben die Verwaltung und die Stadtverordneten keinen Einfluss darauf, wer die Konzessionen letztlich erhält. Denn eine Konzessionsvergabe funktioniert im Grunde wie ein Wettbewerb: Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer begutachtet die eingegangenen Bewerbungen um eine Konzession nach einem gesetzlich festgeschriebenen Kriterienkatalog. „Diese unabhängige Vergabestelle legt dann fest, wer die Kriterien am besten erfüllt und die Ausschreibung gewinnt“, erklärt Witzenhausens Stadtwerke-Chef Thomas Meil das Verfahren. Seit 2011 sei es daher nicht mehr möglich, die Konzession einfach zu verlängern. „Das Gericht machte unter anderem deutlich, dass die Vergabe diskriminierungsfrei, transparent und nach wettbewerblichen Kriterien erfolgen muss, eine ungerechtfertigte Bevorzugung der eigenen Stadtwerke ist nicht erlaubt“, heißt es dazu auf der Internetseite des Bundeskartellamts zu einer Grundsatzentscheidung des Bundesgerichtshofs 2013.

