Ehemaliger Witzenhäuser Pfarrer wird Generalvikar

Der ehemalige Witzenhäuser Pfarrer Christof Steinert wird ab 1. Januar 2020 Generalvikar im Bistum Fulda.

In seiner neuen Position wird Steinert Stellvertreter des derzeitigen Bischofs, Dr. Michael Gerber. Als Generalvikar wird Steinert den Bischof in dessen Leitungsaufgaben unterstützen und für die Leitung der bischöflichen Verwaltungsbehörde zuständig sein. Er tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Gerhard Stanke an, der seit 2008 im Amt ist.

Steinert war zuvor Regionaldechant, also Leiter der katholischen Kirche in der damaligen Region Kassel und Verantwortlicher für die Kaplansfortbildung des Bistums Fulda. Als Kaplan wird ein Priester in den ersten Jahren nach seiner Priesterweihe bezeichnet, wenn er noch keine alleinige Verantwortung für eine Pfarrei trägt.

Seit 2008 war Steinert Leiter des Personalreferates für Priester und Laien. Nach seinem Theologiestudium in Fulda und Innsbruck verbrachte er seine Kaplansjahre in Witzenhausen und war dort und in Hebenshausen anschließend von 1998 bis 2000 als Pfarrer tätig. Bereits mit Anfang 40 bekam Steinert von Papst Benedikt XVI. 2007 den Titel „Monsignore“ (Kaplan seiner Heiligkeit) verliehen – eine außergewöhnliche Ehre.

„Für die Auswahl des künftigen Generalvikars war es mir wichtig, einen Priester zu wählen, der auf eine langjährige Erfahrung in der Seelsorge zurückschauen kann und zugleich eine solide Kenntnis der Bistumsverwaltung besitzt“, begründete Bischof Gerber seine Entscheidung. Gerber ist seit 31. März 2019 Bischof des Bistums Fulda. Er ernannte Steinert direkt nach seiner Amtseinführung zum Stellvertreter des derzeitigen Generalvikars.