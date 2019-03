Es knirscht bei Aldi-Plänen für Witzenhausen

Sitzung des Bauausschusses

+ © Visualisierung/Foto: NBP Neustädter Bauplanung So soll es am neuen Standort einmal aussehen: Aldi plant den Umzug auf das Grundstück von Autohaus Bernhard am B-80-Kreisel. © Visualisierung/Foto: NBP Neustädter Bauplanung

Zuletzt sah es so aus, als sei der Umzug von Aldi auf die andere Seite des B-80-Kreisels so gut wie abgewickelt. Doch es gibt am alten und am neuen Standort noch Probleme. Jetzt muss ein Anwalt her.