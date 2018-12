Witzenhausen will Fußgängerbrücke bei Unterrieden nicht an Verein abgeben

Witzenhausen. Die Stadt Witzenhausen wird die marode Fußgängerbrücke über die Werra bei Unterrieden nicht an den Verein „Pro Werraquerung Unterrieden“ übergeben, der am Samstag gegründet werden soll.

Das teilte Bürgermeister Daniel Herz am Dienstag in der Stadtverordnetenversammlung mit.

Der Magistrat habe das Angebot des Unterrieders Fred El-Fayoumy diskutiert, der angeregt hatte, dass der Verein die Brücke von der Stadt pachtet, die Verkehrssicherungspflicht übernimmt und Fußgängern und Radfahrern eine weitere Nutzung des Holzbauwerks ermöglicht (HNA berichtete).

„Der Magistrat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, diesem Wunsch nicht nachzukommen“, sagte Herz. Man halte es für unverantwortlich, eine nachweislich marode und bereits gesperrte Brücke samt Verkehrssicherungspflicht an Privatleute zu übergeben. Es sei zudem fraglich, ob überhaupt eine Versicherung dieses Risiko tragen würde. Deshalb habe sich der Magistrat entschlossen, das Thema nicht weiterzuverfolgen und auch nicht die Rechtsabteilung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds um eine Prüfung zu bitten.

+ Will einen Verein zur Querung der Werra gründen: Fred El-Fayoumy aus Unterrieden. © Fred El-Fayoumy Initiator Fred El-Fayoumy erfuhr am Mittwoch durch einen Anruf unserer Zeitung davon, dass der Magistrat sein Angebot nicht annehmen will, sagt er. Den Verein wolle er trotzdem gründen, danach wolle er erneut auf die Stadt zugehen. Das Vereinsziel solle ja nicht einzig der Erhalt der Holzbrücke sein. El-Fayoumy will mit seinen Mitstreitern auch dafür sorgen, dass die Werra bei Unterrieden weiterhin überquert werden kann, zudem wolle man bei der Planung für einen Neubau ein Wörtchen mitreden.

Daher treffen sich alle Interessenten wie geplant am Samstag, 15. Dezember, um 14 Uhr an der Brücke in Unterrieden. Laut El-Fayoumy bestehe zudem akuter Handlungsbedarf, weil angeblich Menschen weiterhin versuchten, die gesperrte und mit Baumschnitt verbarrikadierte Brücke zu überqueren: „Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei jemand abstürzt, ist viel höher, als dass jemand gemeinsam mit der halbseitig gesperrten Holzbrücke in den Fluss fällt“, so El-Fayoumy.

Unterdessen hat die Stadt bereits einen Förderbescheid für die Planungskosten über 50.000 Euro erhalten, berichtete Daniel Herz weiter. Die Planungen für einen Neubau der Brücke könnten sofort ausgeschrieben werden. Zudem stellte das Parlament mit dem Haushalt für 2019 selbst 507.000 Euro zur Verfügung und rechnet mit 644.000 Euro Fördermitteln, sodass Baukosten von 1,15 Millionen abgedeckt wären.