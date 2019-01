Verkehrskontrolle in Witzenhausen: Zwei Kinder ungesichert auf dem Rücksitz

Allgemeine Verkehrskontrolle: An der Schlagd in Witzenhausen stoppten Polizeibeamte unter Leitung von Dirk Bindbeutel (Foto) am Mittwochvormittag etliche Kraftfahrer, um die Einhaltung von Gurtpflicht, Lichtanlagen und anderen Vorschriften zu überprüfen.

© Stefan Forbert