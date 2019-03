Witzenhausens Jugendliche wollen Sitzbänke am Werra-Ufer

Erstes Jugendforum des Jahres

+ © Wiebke Huck Sie wollen die Stadt mit gestalten: Teoman (von links), Valentin, Ali, Nico, Carlos, Lukas und Maurice nahmen am Jugendforum teil. © Wiebke Huck

In Witzenhausen stand beim ersten Jugendforum in diesem Jahr das Werra-Ufer im Mittelpunkt. Die Jugendlichen wollen den Bereich am Fluss attraktiver gestalten und für Sitzgelegenheiten sorgen.