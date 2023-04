Werbung und gutes Wetter lockten nach Unterrieden und Wendershausen

Zahlreiche Besucher bei Kirschblütenfest

+ © Per Schröter Wie Familie Carral aus Kassel nutzten zahllose Menschen von nah und fern das schöne Wetter, um es sich auf dem Kirschblütenfest der Absatzgenossenschaft Unterrieden so richtig gut gehen zu lassen. © Per Schröter

Einen Riesenerfolg feierte am Samstag die Absatzgenossenschaft Unterrieden (AGU) mit der vierten Auflage ihres Kirschblütenfestes.

Hunderte Besucher waren gekommen, um auf dem großen Kunsthandwerk- und Flohmarkt nach Kuriosem, Nützlichen und vor allem nach Schnäppchen zu stöbern, im AGU-Verkaufsraum ausgewählte Produkte zu kosten und mit nach Hause zu nehmen, Setzlinge von Süß- und Sauerkirschbäumen sowie von Apfelbäumen zu kaufen oder einfach nur das bunte Treiben und das schöne Wetter zu genießen. „Wir sind überwältigt von der tollen Resonanz“, freute sich AGU-Vorstand Manfred Feldmeier. „Nachdem wir im Vorjahr wegen Corona noch mit angezogener Handbremse das Kirschblütenfest gefeiert hatten, haben wir in diesem Jahr viel mehr Werbung gemacht und das hat sich scheinbar ausgezahlt“, so Feldmeier, der sich auch über die durchweg positiven Rückmeldungen der Standbetreiber freute. „Allerdings haben wir für nächstes Jahr auch Verbesserungspotenzial entdeckt“, meinte er selbstkritisch. So sei etwa die Wartezeit am Grill streckenweise „deutlich zu lang“ gewesen, sodass man beim nächsten Fest nachbessern werde.

Auch einige Kilometer entfernt oberhalb von Wendershausen auf der Süßkirschen-Versuchsanlage des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen (LLH) herrschte Hochbetrieb. In Kooperation mit der AGU hatten sich Versuchsanlagen-Leiter Eberhard Walther und seine Mitarbeiter dem Kirschblütenfest angeschlossen und standen interessierten Besuchern für Fragen rund um die Kirsche zur Verfügung. „Mit einem solchen Andrang hätte ich nie und nimmer gerechnet“, meinte Walther beim Blick über das Gelände.

Genau dabei wurde aber auch klar, warum die Menschen nur so herbeiströmten und sich an dem tollen Anblick gar nicht sattsehen konnten. Und weil tatsächlich alle rund 2000 Bäume auf der Versuchsanlage an diesem Tag in Vollblüte standen und auch das Wetter mit Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen perfekt mitspielte, gab es wirklich ausnahmslos strahlende Gesichter zu sehen. (per)