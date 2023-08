Zig Millionen für die Infrastruktur von Großalmerode

Von: Stefan Forbert

Das Feuerwehrgerätehaus in Rommerode soll im nächsten Jahr für 450 000 Euro saniert werden. Das sieht zumindest der Entwurf des Investitionsprogramms der Stadt Großalmerode vor. © Nicole Demmer

Investitionsprogramm der Stadt Großalmerode bis 2027 liegt im Entwurf vor

Großalmerode – In den nächsten drei Jahren will die Stadt Großalmerode knapp 10,5 Millionen Euro für ihre Infrastruktur, für Bauhof, Brandschutz, Kindergärten, Friedhofshallen und anderes mehr ausgeben. Das geht aus dem Investitionsprogramm für die Jahre bis einschließlich 2027 hervor. Bürgermeister Finn Thomsen legte es den Stadtverordneten in deren jüngster Sitzung im Entwurf vor. Insgesamt weist das Investitionsprogramm ein Volumen von 40 Millionen Euro auf, davon 15 Millionen für 2027 – und erfahrungsgemäß noch Folgejahre. Und für das laufende Jahr sind Ausgaben von fast 15 Millionen Euro in dem Plan ausgewiesen.

Allein für 2024 werden rund 5,5 Millionen Euro an Investitionen ausgewiesen, Hauptposten dabei ist die Sanierung des Panoramabades am Schwarzenberg, die im Plan schon für dieses Jahr mit 4,9 Millionen Euro herausragt und mit weiteren 2,5 Millionen im nächsten Jahr zu Buche schlägt. Doch bislang sind nur knapp 1,8 Millionen Euro an Förderung zugesichert, die Stadt müsste 5,6 Millionen Euro selbst aufbringen.

Millionenschwer fallen auch die beiden Entwicklungsprogramme Lebendige Zentren (Isek) und Dorferneuerung (Ikek) ins Gewicht, wobei die 1,84 beziehungsweise 1,5 Millionen Euro über mehrere Jahre verteilt investiert werden sollen. Das Integrierte kommunale Entwicklungskonzept (Ikek) im Rahmen der Dorfentwicklung Großalmerode wurde aktuell vom Stadtparlament auch einstimmig beschlossen, einschließlich des kommunalen Investitionsrahmens und der festgelegten Fördergebiete für Privatmaßnahmen. Im Rahmen von Isek und auch der Dorferneuerung will die Stadt, wie Bürgermeister Thomsen erläuterte, unter anderem die Spielplätze erweitern und bei den Dorfgemeinschaftshäusern „funktionale Schwächen“ beseitigen und beispielsweise Barrierefreiheit herstellen. Auch die Sanierung des Rathaussaales, die laut Investitionsprogramm 2026 für 250 000 Euro erfolgen soll, wird in dem Zusammenhang genannt. Größtes Projekt ist aber der Anbau an den Kindergarten in Rommerode mit 1,9 Millionen Euro.

Beim Brandschutz fallen im nächsten Jahr die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Rommerode für 450 000 Euro und die Anschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs mit Wasser (160 000 Euro) für die Feuerwehr von Epterode an.

Für die Sanierung des Schwarzenbergstadions sind 280 000 Euro vorgesehen, außerdem steht die Sanierung der Friedhofshallen in Kernstadt, Rommerode und Uengsterode im Plan.

Fortgesetzt werden sollen die Investitionen zum Modernisieren der Bushaltestellen, zum Sanieren von Brücken und zum Renaturieren der Bäche. Und bis 2027 soll zudem der Investitionsstau beim städtischen Baubetriebshof aufgelöst werden, konkret für mehr als 1,5 Millionen Euro zahlreiche neue Fahrzeuge und Geräte angeschafft beziehungsweise alte ersetzt werden.

Der Entwurf des Investitionsprogramms wird nun wie üblich ausführlich im Haupt- und Finanzausschuss beraten. (sff)