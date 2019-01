Zwei Einbrüche an einem Tag in Witzenhausen: Diebe durchsuchten Häuser

Witzenhausen. Gleich zwei Einbrüche sind am Freitag in Witzenhausen passiert - und zwar tagsüber. Die Polizei sucht nun nach Zeugen

Im ersten Fall hebelten die Täter am Freitag zwischen 12.30 und 21 Uhr die Kellertür eines Hauses an der Straße „Auf der Schanze“ auf. Laut der Polizei durchsuchten sie Erd- und Dachgeschoss.

Im zweiten Fall seien die Täter am zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr durch ein rückwärtiges Fenster in ein Wohnhaus an der Werrastraße eingestiegen. „Im Innern der Wohnung durchsuchten sie das gesamte Erdgeschoss und Teile des Obergeschosses“, heißt es im Polizeibericht.

In beiden Fällen ist offenbar noch unklar, was und wie viel gestohlen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0 55 42/9 30 40 zu melden.

Rubriklistenbild: © AA+W - stock.adobe.com