„Ignorieren bringt gar nichts“

Von: Michael Cebula

Teilen

Christian Koch (42, links) und Kamil Daniek (35) sind Lehrer an der Johannisberg-Schule in Witzenhausen. © Cebula, Michael

Die mediale Aufmerksamkeit für ChatGPT war kürzlich riesig – etwas ist sie abgeebbt, diese besondere Form der Künstlichen Intelligenz (KI) aber längst nicht verschwunden. Wir haben mit zwei Lehrern darüber gesprochen.

Witzenhausen – Die rasante Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT macht auch vor Schulen nicht halt. Mithilfe von KI können Fragen beantwortet und ganze Aufsätze und Präsentationen verfasst werden. Im Werra-Meißner-Kreis habe es Fälle gegeben (HNA berichtete), bei denen Schüler ChatGPT genutzt haben sollen. Wir haben mit den Lehrern Kamil Daniek und Christian Koch von der Johannisberg-Schule in Witzenhausen gesprochen, wie sie diese Entwicklung einschätzen und ob der Einsatz von KI in der Schule sinnvoll ist.

Nutzen Sie ChatGPT in ihrem Beruf als Lehrer?

Kamil Daniek: Ich habe meinen Unterricht immer gerne auf die Lerngruppe individuell angepasst, sodass ich das nicht aus der Hand geben möchte. Eine unheimliche Arbeitsentlastung könnte ChatGPT zum Schreiben eines Antrages oder einer Bewerbung für Fördermittel sein. Es würde mehr Zeit für die Schüler bleiben.

Christian Koch: Ich habe es noch nicht im Unterricht eingesetzt, aber schon ausprobiert. Für das Erstellen von Arbeitsblättern beziehungsweise zum Generieren von Fragen oder Arbeitsaufträgen kann man die KI verwenden. Da kommen sinnvolle Beiträge raus.

Was halten Sie persönlich im Hinblick auf ihren Beruf von der Entwicklung der KI?

Daniek: Es ist ein neues Hilfsmittel. Ähnlich wie der Taschenrechner vor ein paar Jahrzehnten plötzlich da war. Man muss jetzt lernen, damit umzugehen und sinnvolle Einsatzbereiche zu finden. Ich sehe es eher als Chance.

Koch: Unseren Beruf sehe ich nicht in Gefahr, da gerade das Zwischenmenschliche und Soziale nicht ersetzt werden kann. Wichtig ist, wie wir als Schule, wie wir als Gesellschaft mit diesen neuen Möglichkeiten umgehen und damit arbeiten können. ChatGPT hilft nicht, genauso wie ein Wikipedia Eintrag, wenn der Inhalt nicht verstanden wird.

Müssen Sie aufgrund der KI ihre Inhalte ändern?

Daniek: Unsere Hauptaufgabe ist neben der Lehre, die Schüler auf das spätere Leben vorzubereiten. Es bringt nichts, es zu ignorieren oder gar zu verbannen, wenn es in Zukunft ein Werkzeug für die Schüler wird. Wir müssen sie darauf vorbereiten, wie sie mit diesem Werkzeug arbeiten können. Ich denke, es ist viel möglich, auch für Unterrichtsinhalte, wenn man sich damit auseinandersetzt.

Koch: Wir müssen in Anbetracht dieser Neuerung unsere Aufgaben und Formate überdenken, insbesondere in höheren Klassen. Ich glaube nicht, dass Hausaufgaben wie „Schreibe eine Stellungnahme“ noch lange Bestand haben kann, weil wir auch nicht überprüfen können, ob es der Schüler vollumfänglich selber geschrieben hat. Wir müssen andere Wege finden, wie Hausaufgaben sinnvoll gestellt werden können.

Wurde ChatGPT in ihrem Unterricht bereits für eine Aufgabe genutzt?

Daniek: Eine erfahrene Kollegin hat tatsächlich etwas Spannendes gemacht. Schüler sollten mithilfe von ChatGPT einen französischen Liedtext schreiben. Hierbei sollte die KI bestimmte Eigenschaften und das Thema berücksichtigen. Eine technische Herausforderung mit dem neuen Werkzeug für die Schüler und gleichzeitig musste der Inhalt sinnvoll sein, denn das Lied wurde anschließend voreinander gesungen.

Ist die Künstliche Intelligenz ein Thema im Lehrerzimmer?

Koch: Das hängt immer ein wenig von der Affinität der Kolleginnen und Kollegen ab. Für einige ist das noch kein Thema, doch der Bedarf wird zunehmen. Diskussionen sind wichtig, um zukünftig mehr Ideen im Umgang mit der KI auszutauschen.

Wie verbreitet ist ChatGPT bei den Schülerinnen und Schüler?

Daniek: Ich habe die Entwicklung lange mitverfolgt, von daher wusste ich, was auf uns zukommen wird. Es hat mich aber überrascht, dass es so schnell in die breite Masse gekommen ist. In meiner neunten Klasse kennen alle ChatGPT und 18 von 24 Schüler in der Klasse haben es bereits genutzt.

Lernen Schüler dann noch, wenn sie dieses Hilfsmittel nutzen können?

Daniek: Ich habe meine Klasse gefragt, ob ChatGPT eher eine Verführung oder eine Chance sei. Zwei Mädchen, die mutig waren, haben gesagt, dass es eher eine Verführung sei. Mein aktueller Stand ist, dass die Schüler es ausprobieren, ob eine Hausaufgabe damit mal leichter zu erledigen ist, aber in Prüfungssituationen hilft es ihnen nicht.

Koch: Wir müssen an die Selbstverantwortung der jungen Menschen appellieren, dass die künstliche Intelligenz nicht alle Probleme löst. Es wird weiterhin die Kompetenz benötigt, den Text auf Sinnhaftigkeit und Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Wer sich allein auf ChatGPT bei Hausaufgaben oder im Unterricht verlässt, wird in den Prüfungen scheitern.

Kann möglicher Betrug herausgefunden werden?

Daniek: Nicht zu 100 Prozent. Doch wir können schon einschätzen, kann das der Schüler selbst gemacht haben oder nicht? Damals haben ja gerne auch mal die Eltern oder die Geschwister geholfen. Natürlich haben wir, indem wir Rückfragen stellen, die Möglichkeit, einen Betrug herauszufinden. Doch wir sind wohlwollend gegenüber unseren Schülern – das wäre auch kein guter Umgang miteinander. Wichtig ist, als Lehrer seine Aufgabenformate dementsprechend umzustellen.

Zu den Personen Christian Koch (42, links) und Kamil Daniek (35) sind Lehrer an der Johannisberg-Schule in Witzenhausen. Christian Koch unterrichtet die Fächer Deutsch, Politik und Wirtschaft, zudem hat Koch die Leitung des Fachbereiches Deutsch inne. Kamil Daniek ist Lehrer für Mathematik, Physik und MINT-Beauftrager der Schule. Daniek leitet eine Robotik-Arbeitsgemeinschaft und einen Kurs der Junior-Ingenieur-Akademie.