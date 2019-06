Zweites Event vom HNA-Yogasommer in Witzenhausen: Teilnehmer trotzen Hitze

Schwitzen bei hohen Temperaturen: Die zweite Veranstaltung des HNA-Yogasommers in Witzenhausen verlegte Lehrerin Gaby Parrisius ausnahmsweise in den Uni-Park, weil es dort mehr Schatten gibt.

Die zweite Veranstaltung des HNA-Yogasommers in Witzenhausen war besonders schweißtreibend – und zwar aufgrund der hohen Temperaturen am Mittwochabend.

Deshalb fand die Yogapraxis diesmal auch nicht am Werracafé statt, sondern im Uni-Park – dank der vielen Bäume dort waren die rund 90 Teilnehmer nicht der direkten Sonne ausgesetzt.

Doch ist Yoga bei Temperaturen über 30 Grad überhaupt machbar? Absolut, sagt Yogalehrerin Gaby Parrisius, die den HNA-Yogasommer in Witzenhausen leitet. Denn Yoga komme ursprünglich aus Indien, wo es noch viel heißer ist als hier.

„Es ist wichtig, viel zu trinken“, sagt sie. Und jeder sollte auf sich achten, damit man sich nicht überanstrengt und eine Pause einlegt, wenn es zu viel wird. Jeder sollte selbst beurteilen, wie gut man es verträgt, sagt Parrisius – wer beispielsweise Herz- oder Kreislaufprobleme hat, sollte es bei Hitze ruhig angehen lassen.

Zu empfehlen seien außerdem sogenannte Mudras, also Handgesten und Zungenübungen – sie sind körperlich nicht so anstrengend, haben aber eine Wirkung auf die Energie des Körpers. Am Mittwoch praktizierte Parrisius mit den Teilnehmern das sogenannte Ganesha-Mudra: Man positioniert eine Hand vor dem Brustbein, der Ellebogen zeigt nach außen und der Handrücken ist zum Brustbein gedreht.

+ Yogalehrerin Gaby Parrisisus zeigt das Ganesha-Mudra. © Lara Thiele Dann knickt man die Finger Richtung Handinnenfläche ab, bildet aber keine Faust. Die Finger der anderen Hand hält man genauso, nur dass die Handinnenfläche zum Brustbein zeigt, und verhakt die Finger der beiden Hände ineinander. Zu diesem Mudra sagt man sich: „Mein Leben ist begleitet von Mut, Offenheit, Menschlichkeit und Demut.“

Die zweite Veranstaltung des HNA-Yogasommers in Witzenhausen haben trotz Hitze alle überstanden. „Es war gut auszuhalten“, sagten zwei der Teilnehmerinnen im Anschluss und freuten sich über das Vogelgezwitscher im Uni-Park, das die Übungen begleitete. Einen entscheidenden Vorteil hat das warme Wetter laut Parrisius: Die Muskeln sind weicher, bei Wärme ist der Körper beweglicher.

Nächste Woche Mittwoch, 3. Juli, geht es ab 18.30 Uhr weiter – dann wieder am Werra-Ufer beim Café in der Kurve „An der Schlagd“.