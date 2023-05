Witzenhausen schafft die Straßenausbaubeiträge ab

Von: Konstantin Mennecke

Die Sanierung der Straßen soll in Witzenhausen künftig nicht mehr unmittelbar durch Umlage auf die Bürger finanziert werden. © Judith Feaux de lacroix

Witzenhausen – An bis zu 75 Prozent der Kosten, je nachdem, ob es sich um eine Anliegerstraße oder Hauptverkehrsstraße handelt, können Anlieger beteiligt werden, wenn ihre Straße grundhaft saniert werden muss. „Ob das fair ist, brauchen wir nicht zu diskutieren, die Antwort ist klar“, brachte es Lukas Sittel (SPD) am Dienstagabend in der Witzenhäuser Stadtverordnetenversammlung auf den Punkt.

Die Ansicht fand politischen Konsens – der Antrag der FWG, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, wurde mit entsprechenden Ergänzungen der Koalition einstimmig beschlossen.

Dem Entschluss war ein landespolitisches Hin und Her vorausgegangen. 2012 hatte Hessen Kommunen, die keinen ausgeglichenen Haushalt haben, verpflichtet, Straßenbeiträge zu erheben. 2018 hat man diese Regelung einkassiert und zu einer „Kann-Bestimmung“ gemacht. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich bestand aber fort. „Damit werden gerade die finanziell schwächer gestellten Gemeinden zusätzlich unter Druck gesetzt“, klagten die Bürgermeister damals in einer gemeinsamen Erklärung.

Für eine einheitliche und faire Lösung mache sich die FWG seit Jahren stark, wie Oliver Engel als Fraktionsvorsitzender betonte. Die Beitragserhebung sei sozial ungerecht und verschärfe die Konkurrenzsituation unter den Kommunen. Unterstützung gab es für den Antrag durchweg von allen Fraktionen, aber mit Einschränkungen. Straßen werden immer größer und breiter, „wir müssen künftig aber mehr die Radfahrer und Fußgänger in den Blick nehmen“, forderte Silvia Hable (Bunte Liste). Ähnlich argumentierte ihr Fraktionskollege Dr. Christian Platner. „Ein Radfahrer zahlt für die Straßennutzung so viel, wie ein SUV-Fahrer.“

Die Koalition forderte in ihrem ergänzenden Antrag, die Straßen in Witzenhausen, die künftig aus den Mitteln der Stadt bezahlt werden müssen, entsprechend zu priorisieren. „Wir brauchen nicht die breitesten und schönsten Straßen und müssen uns darüber im Klaren sein, dass ein schnelles Flicken eine grundhafte Sanierung lange herauszögern kann“, sagte Stephan Brübach (CDU).

Bürgermeister Daniel Herz begrüßte den erneuten Vorstoß zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, verwies jedoch darauf, einen entsprechenden Fahrplan zur Gegenfinanzierung zu erarbeiten. „Die Kosten für die Straßensanierungen müssen wir zukünftig neben den Ausgaben für Sanierungen unserer vielen Liegenschaften und anderen Projekten mit unterkriegen.“

Für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge wird es nun noch eine „Satzung zur Aufhebung der Satzung“ benötigen, hieß es. Angepeilt ist als Datum der 1. Januar 2024.

