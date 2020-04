Unbekannter Täter schlägt 21-jährige mit der Faust in den Rücken

Gefährliche Körperverletzung in Witzenhausen

Ein unbekannter Täter schlug am Freitag um 13.45 eine 21-jährige Frau aus Thüringen vor der Kindertagesstätte „Kesperknirpse“ in Witzenhausen mit der Faust in den Rücken und flüchtete.