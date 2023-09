Wohnraum für Senioren fehlt

Von: Emily Spanel

Die Zahl der Älteren steigt, auch die Generation der Baby-Boomer geht demnächst in großer Zahl in Rente: Es fehlen seniorengerechte und bezahlbare Wohnungen im Landkreis Schwalm-Eder. © IG BAU Nordhessen

Der Kreis braucht in 20 Jahren 4.200 altersgerechte Wohnungen. Eine Herausforderung für die Wohnungswirtschaft.

Werra-Meißner – Im Werra-Meißner-Kreis droht in den nächsten Jahren ein erheblicher Mangel an altersgerechten Wohnungen. Darauf weist die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hin.

Die Gewerkschaft befürchtet insbesondere durch die kommende Rentnergeneration der Baby-Boomer einen zunehmenden Mangel an barrierearmen Wohnungen.

So werden in zwanzig Jahren im Werra-Meißner-Kreis rund 26.700 Menschen zur Altersgruppe „67 plus“ gehören – das sind rund 2.900 mehr als heute. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf neueste Zahlen, die das Pestel-Institut bundesweit für Städte und Kreise ermittelt hat.

Die Wissenschaftler haben die Bevölkerungsentwicklung im Zuge einer Studie zur künftigen Wohnsituation von Senioren für den Bundesverband des Deutschen Baustofffachhandels (BDB) untersucht.

„Die Zahlen müssten den Wohnungsbaupolitikern schon jetzt Kopfzerbrechen bereiten“, sagt Bezirksvorsitzender Klaus Michalak: Nach Angaben des Pestel-Instituts benötigen heute mehr als 4.000 Haushalte im Werra-Meißner-Kreis eine Seniorenwohnung, weil in ihnen Menschen im Rentenalter leben, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Berechnungen zufolge werden in zwanzig Jahren 4.200 solcher Wohnungen gebraucht.

Drohende Altersarmut durchs Wohnen Die IG BAU befürchtet eine zunehmende Altersarmut durchs Wohnen. So drohten bei der Boomer-Generation künftig zwei Dinge „fatal aufeinanderzutreffen“: die Gefahr eines sinkenden Rentenniveaus und die steigenden Kosten fürs Wohnen. „Für hohe Mietkosten gibt es mehrere Ursachen. Ein wichtiger Faktor ist, dass noch immer nicht genug geeigneter barrierefreier Wohnraum vorhanden ist“, sagt Dr. Kanzow: Der Kreis stehe als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

„Die meisten Menschen möchten im Alter möglichst lange in der eigenen, vertrauten Wohnung bleiben“, erklärt dazu Dr. Philipp Kanzow, Fachbereichsleiter Bauen im Werra-Meißner-Kreis. Barrierefreiheit sei hier der Schlüssel. „Wir begleiten schon jetzt regelmäßig Projekte zur Schaffung altersgerechter Wohnungen, von Seniorenheimen und weiteren Wohnmöglichkeiten, um deren zügige Fertigstellung zu ermöglichen.“

Allen Wohnformen im Alter sei gemeinsam, dass sie älteren Menschen möglichst lange ein selbstständiges und bezahlbares Leben ermöglichen sollen.

Weiterhin biete der Kreis Beratungen zu möglichen Förderprogrammen an: etwa für Projekte zur Barrierereduzierung sowie für den behindertengerechten Umbau, wirbt Dr. Philipp Kanzow.

Es gebe mittlerweile Förderrichtlinien und Rechtsvorschriften, die die besonderen Bedürfnisse der Älteren sowie der Menschen mit Behinderung berücksichtigten. „Wichtig ist jetzt, dass die Wohnungswirtschaft sich dieser Herausforderung noch mehr stellt“, erklärt der Baudezernent.

(Emily Hartmann)