Wommen feiert wieder ein Grillfest mit Spielen ohne Grenzen

Von: Emily Spanel

Teilen

Thomas Ferst gibt beim Stiefelwerfen alles für sein Team – und trifft. © Johannes Küllmer

Die Freiwillige Feuerwehr Wommen hat am Wochenende – nach coronabedingter Zwangspause – wieder rund um den Wommener Festplatz Spiele ohne Grenzen ausgerichtet.

Wommen – Nicht zu viel versprochen und beste Werbung nicht nur für sich selbst, sondern auch für den Herleshäuser Ortsteil gemacht hat die Freiwillige Feuerwehr Wommen. Einfach rundherum gelungen war das gesellige Grillfest, das am vergangenen Wochenende wieder gefeiert wurde. Gemeinsam und mit viel Herzblut jedes Einzelnen haben die Wommener ein Fest auf die Beine gestellt, das die Gäste begeisterte.

Wie es sich für ein Grillfest gehört, war für Speisen und Getränke an beiden Festtagen reichlich gesorgt – die Burger-Premiere am Samstagabend etwa fand großen Anklang. Darüber hinaus hatten sich die Organisatoren ein Programm einfallen lassen, das keine Wünsche offenließ – für jede Generation war etwas dabei.

So warfen etwa die Kinder beim Familienfest am Sonntag mit Dartpfeilen auf Luftballons, veranstalteten Wettrennen mit Ballons zwischen den Beinen – und verdienten sich so die liebevollen kleinen Präsente und Süßigkeiten. Auch eine Hüpfburg stand parat. Die Freiwillige Feuerwehr Wommen bot zudem jedem, der mochte, eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto an. Die Jugendlichen und Erwachsenen traten in Viererteams bei den kreativen Spielen gegeneinander an: Während Spiele wie zum Beispiel der Pappteller-Lauf oder das Hindernislaufen neu im Programm waren, durfte das Stiefelwerfen auf keinen Fall fehlen. „Jedes Jahr versuchen wir, neue Spiele und Ideen einzubringen – aber das traditionelle Stiefelwerfen ist immer mit dabei“, sagen die Organisatoren fröhlich. Beim Becherstapeln mithilfe eines Luftballons (aber ohne Hände) kamen die Teams ganz schön ins Schwitzen. Während einige Schwierigkeiten hatten, den Becher überhaupt aufzuheben, schafften es andere Teams scheinbar mühelos und sammelten so wertvolle Punkte.

Tief Luft holen und dann aber schnell: Marvin Ferst stellt sich klasse an beim Becherstapeln. © Johannes Küllmer

Das wechselhafte Wetter hielt niemanden davon ab, zum Grillfest nach Wommen zu kommen – von Jung bis Alt war alles vertreten.

Gut besucht ist das Grillfest in Wommen – hier ein Blick auf den Festplatz am Sonntagnachmittag. © Johannes Küllmer

Alle, die die Spiele ohne Grenzen lieber aus sicherer Entfernung beobachten wollten, waren am Sonntagnachmittag eingeladen, die Teams gemeinsam bei Kaffee und Kuchen oder Bratwürstchen und Bier anzufeuern – und ganz einfach die Atmosphäre zu genießen. (Johannes Küllmer und Emily Spanel)