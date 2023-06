Wommen hat einen neuen Spielplatz

Von: Emily Spanel

Sie sagen Danke für den ehrenamtlichen Einsatz: René Steinbrück (links) als Vorsitzender des Fördervereins und Wommens Ortsvorsteher André Borghorst laden zur feierlichen Spielplatz-Eröffnung ein. © Emily Hartmann

Der neue Spielplatz, der in Wommen in Eigeninitiative entstanden ist, wird am kommenden Sonntag eingeweiht.

Wommen – Meine Schaufel, dein Eimer, unser Bagger: Die Kinder im Herleshäuser Ortsteil Wommen haben allen Grund zur Freude. Denn ihr Spielplatz ist gänzlich neu gestaltet worden – und zwar so durchdacht, dass der ruhig gelegene Platz nicht nur für jüngere, sondern auch für die älteren Kinder wieder attraktiv geworden ist. Gemeinsam spielen, toben und draußen aktiv sein – der Spielplatz Wommen ist ein weiteres Plus für die örtliche Gemeinschaft.

Und das soll zusammen gefeiert werden: Für den kommenden Sonntag, 4. Juni, laden die Mitglieder des Ortsbeirates Wommen und des Fördervereins „Förderung Dorfgemeinschaft Wommen“ zur feierlichen Eröffnung des Projekts ein, für das die Wommener vereint an einem Strang gezogen haben. Los geht es um 11 Uhr; am Nachmittag wird es Spiele mit der Bambini-Feuerwehr sowie eine Kinderdisco geben. Für Speisen – Bratwurst vom Grill, Currywurst und Pommes – und Getränke ist gesorgt.

Insgesamt ist eine mittlere fünfstellige Summe in die Neugestaltung des Spielplatzes Wommen investiert worden. Neu angeschafft worden sind beispielsweise ein Niedrigseilgarten, eine Seilbahn und ein Wipptier; der Bereich rund um die Rutsche wurde gänzlich umgestaltet. Der bestehende Sandkasten und die Schaukeln wurden in das Konzept integriert.

„Ein Dank geht an die Wommener, Jüngere wie Ältere, für ihren tollen Einsatz“, sagt Ortsvorsteher André Borghorst. Denn egal für welche Tätigkeit – Ausmessen, Streichen, Aufbauen – wurde Hilfe gebraucht, musste im Ort nicht lange gesucht werden. „Ohne den vorbildhaften Zusammenhalt der Ortsgemeinschaft hätte ein solches Projekt nicht gestemmt werden können“, lobt auch René Steinbrück, Vorsitzender des Fördervereins.

Dieser Zusammenhalt habe bereits die 750-Jahr-Feier des Ortes im Jahr 2018 geprägt. Und hier nimmt auch die Geschichte des Spielplatzes ihren Anfang: Bei den Feierlichkeiten ist ein beachtlicher Überschuss erwirtschaftet worden. Einmütig sprachen sich die Wommener seinerzeit dafür aus, die Summe in den in die Jahre gekommenen Spielplatz zu investieren. Da die Mittel der Gemeinde knapp sind, entstand im Ortsbeirat die Idee, einen Förderverein zu gründen. Neben dem Umbau des Spielplatzes ist es das erklärte Ziel des Vereins, sich für Projekte einzusetzen, die der Pflege und Erhaltung der dörflichen Gemeinschaft sowie der örtlichen Einrichtungen dienen. Durch die Vereinsstruktur können Spendengelder akquiriert und Fördertöpfe angezapft werden.

Dank sagen möchten André Borghorst und René Steinbrück allen privaten und gewerblichen Spendern, den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes für ihren Einsatz und insbesondere der Firma Ellenberger, die den Wommenern etwa mit Baumaterial zur Seite gestanden hat. Die Gemeinde Herleshausen hat einen Zaun installiert, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

Vom gelungenen Abschluss des Gemeinschaftsprojekts können sich alle ab Sonntag überzeugen – dann, wenn die Kinder die neuen Spielgeräte erst einmal ausgiebig testen werden. (Emily Hartmann)