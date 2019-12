Workshops und Freizeiten mit dem KJR

Werra-Meißner – Auf große Fahrt geht es auch im kommenden Jahr wieder mit dem Kreisjugendring Werra-Meißner (KJR).

Im neuen Programm, das in diesen Tagen mit der Post in 600 Haushalte im Kreis getragen wird, finden sich viele interessante Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Workshops, Ausflüge und gleich drei große Sommerfreizeiten stehen an.

Insgesamt hat der engagierte Vorstand des Kreisjugendrings, zusammen mit einigen Betreuern mehr als 1700 Exemplare des Programms an Arztpraxen, Schulen, Geschäfte, Jugendgruppen und Jugendliche, die bereits ein Angebot des Kreisjugendrings in Anspruch genommen haben, verteilt.

Die Betreuer im Kreisjugendring arbeiten ehrenamtlich und freuen sich schon genauso auf ein spannendes Jahr mit vielen altbewährten Aktivitäten, wie der Korsika-Fahrt im Sommer und dem DIY-Weekend (Mach-es-selbst-Wochenende), wie die Kinder und Jugendlichen selbst. Denn für beide Seiten sei die gemeinsame Zeit immer ein Erlebnis, erzählen Marlene Kühne und Maike Braukmann, Schriftführerinnen beim KJR. Im Programm für das kommende Jahr gibt es auch einige Neuerungen, wie eine Landtagsfahrt im September und erstmals einen DLRG-Rettungsschwimmer-Kurs für Betreuer und Jugendleiter.

Jugendliche ab 16 haben 2020 erneut die Möglichkeit, Betreuer zu werden, neue Mitstreiter sind im Kreisjugendring immer willkommen. Die Ausbildung zum Betreuer umfasst fünf Wochenenden im Jahr und beginnt bereits im Januar. Das gesamte Programm ist auch im Internet zu finden unterkjr-wmk.de

Der Kreisjugendring ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 Jugendgruppen im Werra-Meißner-Kreis. Nach der Auflösung des Kreisjugendrings Eschwege im vergangenen Jahr hat es sich der Kreisjugendring Witzenhausen zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Interessen der Jugendlichen und Jugendgruppen aus dem Altkreis Witzenhausen, sondern alle im Kreis zu vertreten. So entstand Anfang 2018 der Kreisjugendring Werra-Meißner. Für Fragen stehen Mitglieder des Kreisjugendrings während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in der Walburger Straße 24 in Witzenhausen zur Verfügung: Montags von 18 bis 20 Uhr und freitags von 15 bis 17 Uhr, in den Ferien nur montags. E-Mail: info@kjr-wm.de, Tel.: 0 55 42/ 48 90.