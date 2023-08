Zahl der Einbürgerungen steigt: Syrer stellen die meisten Anträge

Von: Konstantin Mennecke

Ein Anzeichen für eine gelungene Integrationspolitik: In Göttingen lassen sich immer mehr Menschen einbürgern. © dpa

Werra-Meißner – Die Ampelkoalition auf Bundesebene macht den Weg frei für schnellere Einbürgerungen. Bereits jetzt, vor der Gesetzesreform, steigt die Zahl der Einbürgerungsanträge in der Region deutlich.

Mehr noch: Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung haben sich im Werra-Meißner-Kreis verdoppelt. Gingen im Jahr 2020 noch 61 und 2021 noch 68 Anträge ein, so lag dieser Wert im vergangenen Jahr bereits bei 135. Das teilt das Regierungspräsidium (RP) in Kassel auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Diese Entwicklung deckt sich mit der landesweiten Statistik. In den vergangenen beiden Jahren ist die Anzahl der Anträge in Hessen um 36 Prozent angestiegen. Erklären lässt sich das laut Hendrik Kalvelage, Pressereferent des Regierungspräsidiums, damit, dass viele 2015 nach Deutschland gekommene Drittstaats-Angehörige, beispielsweise aus Syrien, mittlerweile die Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen. Dazu gehört unter anderem die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer des „rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalts in der Bundesrepublik Deutschland“.

Wie lange der Prozess der Einbürgerung dauert, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Für Menschen im zum Regierungspräsidium Kassel gehörenden Werra-Meißner-Kreis liegt die Bearbeitungszeit aktuell durchschnittlich zwischen neun und zwölf Monaten. „Wie lange es dauert, bis das RP Kassel über einen Antrag final entscheiden kann, hängt unter anderem von den im Verfahren zu beteiligenden Behörden und dem Rücklauf von deren Stellungnahmen ab“, sagt Kalvelage. Zu den beteiligten Stellen gehören unter anderem die Ausländerbehörde und Sicherheitsbehörden.

Vor der finalen Entscheidung ist der Antrag schon durch verschiedene Instanzen gelaufen. In Hessen sind die sogenannten unteren Verwaltungsbehörden, das sind Städte und Gemeinden ab 7500 Einwohner, ansonsten die Landkreise zuständig. Hier erfolgt laut Regierungspräsidium die Erstberatung und Prüfung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Im Anschluss wird der Antrag digital an das Regierungspräsidium als eigentliche Einbürgerungsbehörde übersendet. Das RP stimmt sich mit den zuvor genannten Behörden ab und fordert Stellungnahmen an.

Die meisten Anträge gibt es aktuell von Menschen mit syrischer Staatsangehörigkeit, heißt es.

