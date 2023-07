Eschweger Schüler-Ensemble bei Festival in Göteborg dabei

Zauber von Stadt und Musik

Junge Musiker aus dem Werra-Meißner-Kreis haben an dem Musikfestival „Side by Side" in Göteborg teilgenommen. Höhepunkt war das Konzert im Skandinavium.

Voller positiver Eindrücke sind die Orchestermitglieder der Eschweger Gymnasien Friedrich-Wilhelm-Schule und Oberstufengymnasium von einer spannenden Reise in die schwedischen Metropole Göteborg zurückgekehrt.

Eschwege –Sieben junge Musiker hatten dort unter der Leitung ihrer Lehrerin Anke Salzburger am internationalen Musikfestival „Side by Side“ teilgenommen.

Dieses einzigartige Konzerterlebnis wird vom Göteborger Symphonieorchester organisiert. Jedes Jahr versammeln sich Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt, um gemeinsam mit professionellen Musikern zu spielen und zu singen. Aus dem Werra-Meißner-Kreis dabei waren Marlen Alsleben (Klasse 9), Jakob Lentz (Klasse 9), Felicia Kreutner (E-Phase), Luca Schneider (E-Phase), Chiara Bergner (Q-Phase), Antonia Salzburger (Q-Phase) und Mika Bergt (Q-Phase).

In Göteborg blieb Zeit für eine Stadtrundfahrt mit dem „Ocean-Bus“, einem Amphibienfahrzeug, das auch eine erfrischende Runde auf dem Göta-Kanal drehen konnte. Später richtete sich das Eschweger Ensemble ein Matratzenlager in der Sporthalle einer großen Schule so gemütlich ein, wie es ging.

Es folgten die ersten Proben aller Workshops, die wie immer bis ins Detail durchgeplant waren. Die Schüler besuchten zwei Orchester: die Bläser das „Upper Intermediate Orchestra“ und die Schlagzeuger das „Wind & Strings Orchestra“. Schon kurz darauf fand ein großartiges Pop-up-Konzert auf dem Götaplatz vor dem Konzerthaus statt.

Der Dienstag schließlich war für die Eschweger der musikalisch aktivste Tag: Generalproben beider Orchester und zwei Konzerte hintereinander waren zu absolvieren. Beim Konzert im Skandinavium, der großen Sportarena, präsentierten alle Ensembles des Festivals – fünf Orchester und sechs Chöre – dem riesigen Publikum ein mitreißendes gemischtes Programm unter anderem mit speziell arrangierten Klassikern. Den Höhepunkt bildete zweifellos der von allen 2000 Musikern performte Song „Memories“ von Maroon 5, der die Halle und die Herzen der Zuhörer in Schwingung brachte. Am Abend waren die Schlagzeuger mit dem Ensemble „Wind & Strings“ im Konzerthaus, diesmal in echter Akustik und auf großer Bühne, zu hören. Hier war es die Filmmusik zu Captain Marvel von Pinar Toprak, der das Publikum von den Stühlen riss.

Obwohl die Teilnahme-Gebühr bei „Side by Side“ vor Ort gering ist, kamen für die lange Reise und den Aufenthalt hohe Kosten zustande. Ein Dankeschön der Musiker und Organisatoren gilt den großzügigen Förderern: den Fördervereinen des Oberstufengymnasiums Eschwege und der Friedrich-Wilhelm-Schule sowie dem Lions-Club Eschwege und dem Lions-Club Werratal. red/esp