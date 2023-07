84,44 Prozent: Lutz Bergner ist Berkatals Bürgermeister

Von: Harald Triller

Vier Gratulanten: Friedhelm Junghans, Friedel Lenze, Lutz Bergner, Timo Friedrich und Stefan Schneider. © Triller, Harald

Lutz Bergner ist Berkatals neuer Bürgermeister. 84,44 Prozent der abgegebenen Stimmen waren ein „Ja“ für den CDU-Mann.

Frankershausen – Die pure Glückseligkeit war bei Dr. Lutz Bergner zu erkennen, als er in den Räumen der Gemeindeverwaltung das Ergebnis der Bürgermeisterwahl von Berkatal auf dem großen Bildschirm zu sehen bekam. „84,44 Prozent der Stimmen, das ist ein großer Vertrauensbeweis der Bürger, der für mich einen zusätzlichen Motivationsschub bedeutet. Ich werde mit all meiner Kraft das Amt ausüben und alles versuchen, um ein guter, nein, ein sehr guter Bürgermeister zu sein.“

Erste Gratulantin war Ehefrau Anett, die ihren glücklichen Gemütszustand mit einem kleinen Jubelschrei zum Ausdruck brachte: „Mir sind ein paar Steine vom Herzen gefallen. Es war sein Wunsch, Bürgermeister zu werden. Er hat ihn sich auch mit der Kraft der Familie, die in vollem Umfang hinter seiner Entscheidung stand und auch künftig stehen wird, erfüllt.“

Dr. Lutz Bergner: „Ich habe es schon bei meinen Kundgebungen in den drei Ortsteilen gespürt, dass die Berkataler hinter mir stehen.“ Er werde, so der neue Verwaltungschef, sein Versprechen einhalten und ohne politische Grabenkämpfe die einvernehmliche Gemeinsamkeit auf allen Ebenen suchen: „Das soll innerhalb der Gemeinde so sein, aber auch außerhalb werden wir weiterhin die interkommunale Zusammenarbeit mit den Gemeinden Meißner, Wehretal wie auch mit der Kreisstadt Eschwege pflegen“, sieht sich Lutz Bergner im direkten Gratulationsbesuch der beiden künftigen Bürgermeisterkollegen Timo Friedrich und Friedhelm Junghans in seiner Aussage bestätigt.

Der Kreis der Gratulanten, die den Weg am Sonntagabend auf die Terrasse des Gasthauses Schindewolf fanden, um Lutz Bergner die Ehre zu erweisen, der war, wie erwartet, groß.

Vorgänger Friedel Lenze: „Ich freue mich total, dass sich Lutz zur Wahl gestellt hat. Wir haben mit ihm einen fachlich wie auch menschlich kompetenten Mann als Gemeindeoberhaupt bekommen. Und seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit wird mit dieser Wahl gewürdigt.“ Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Manfred Zindel, erklärte, dass er sich auf die Zusammenarbeit freue: „Die offene und kontaktfreudige Art von Lutz lässt mich positiv nach vorne blicken, wir werden weiterhin viele und auch bereits vorgesehene Ziele gemeinsam umsetzen“, so der Parlamentschef, der dennoch mit einer kritischen Feststellung nicht sparte: „Ich bin schon etwas enttäuscht über die Wahlbeteiligung, das Endergebnis drückt aus, dass nur jeder zweite Berkataler an der Wahlurne war. Das finde ich verantwortungslos, akzeptiere das mit der Aussage, er ist der einzige Kandidat und wird sowieso gewählt, in keiner Weise.“

Trotz Johannisfest hat sich der CDU-Kreisvorsitzende Stefan Schneider den Besuch seines Parteifreundes nicht nehmen lassen: „Ein toller Vertrauensbeweis, die Wahlbeteiligung lässt sich wohl von der Tatsache ableiten, dass nur ein Kandidat auf der Liste stand, deckt sich aber mit vielen vergleichbaren Wahlen, das ist leider so“, ist sich Stefan Schneider sicher, dass der neue Bürgermeister von Berkatal die anspruchsvolle Arbeit im Sinne der kleinen Gemeinde erfüllen wird. Und abschließend sprechen die beiden Bürgemeisterkollegen Timo Friedrich (Wehretal) und Friedhelm Junghans (Meißner) mit einer Stimme: „Wir werden viele kommunalpolitische Aufgaben in den drei Kommunen gemeinsam anpacken.“