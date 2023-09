Zufallsfund beim Reinemachen in der Burgkirche

Von: Emily Spanel

Teilen

Das Wappen der Familie von Hessen ziert die Brüstung der „Landgrafenempore“ in der Burgkirche. © Spanel, Emily

Ein Programm zu 100 Jahre Taufstein und Landgrafenempore findet in der Herleshäuser Burgkirche statt.

Herlehausen – Seien wir mal ehrlich: Ein zeitlich aufwendiges Großreinemachen bedeutet für die wenigsten das ganz große Vergnügen. Und doch hat sich eine Gruppe von Frauen im Advent 2022 gern aufgemacht, um die Burgkirche St. Bartholomäus zu Herleshausen vom Staub und Dreck der vorausgegangenen Renovierungsarbeiten zu befreien.

Es sollte Ordnung geschaffen, ja vielleicht ein Neubeginn werden nach den Bauarbeiten, wieder hin zur ursprünglichen Energie und Zuversicht des Gotteshauses.

So kam auch der Taufstein mit Wasser in Berührung. Und zwar nicht nur da, wo es sonst platziert ist – zur Taufe im Taufbecken – sondern rundherum. Und da fielen sie den fleißigen Frauen auf, die Worte, die an der nördlichen Seite eingraviert sind: „Gestiftet von der Pfarrfamilie 1923“.

copy-of-ks_vwdfd13e1d205897b5c7ce2e136f36e847b_1_.jpg © Spanel, Emily

„Also ist es 100 Jahre her, dass dieser Taufstein in der Kirche steht“, sagt Pfarrerin Katrin Klöpfel. Und welches war die Jahreszahl, die am südlichen Eingang steht, über der Kirchentür Richtung Schloss? Richtig, ebenfalls 1923.

Sowohl die Landgrafenempore wurde 1923 errichtet als auch der Taufstein aufgestellt. Übrigens von zwei Personen, die sich gut kannten: Chlodwig, Prinz und Landgraf von Hessen, ließ die Empore erbauen. Am 19. September 1923 wurde der Südflügel der Burgkirche eingeweiht. Der damalige Ortspfarrer Heinrich Falk, der zuvor Erzieher der Söhne des Landgrafen war, stiftete den Taufstein.

Also, das wäre doch zu würdigen in 2023 – aber wie? Mit einem festlichen Gottesdienst, ganz bestimmt, aber auch mit einer Ausstellung. Mit Exponaten aus der Sammlung Dr. Marsch; mit Stücken, die aus jener Zeit stammen. Inzwischen hat sich das Programm so entwickelt:

Freitag: Vortrag

Am Freitag, 22. September, gibt es ab 19 Uhr den Fest-Vortrag von Pfarrer Dr. Manfred Gerland: „Heilige Räume – Pforten des Himmels. Der Kirchenraum und seine Botschaft.“ Carolin Horber wird den Vortrag an der Orgel musikalisch begleiten.

Samstag: Ausstellung

Am Samstag, 23. September, wird um 16 Uhr die Ausstellung der Exponate aus der Sammlung Dr. Marsch eröffnet. Bereits um 10 Uhr lädt die Herleshäuser „Kinderkirche“ zu einem Tauferinnerungs-Gottesdienst in die Burgkirche St. Bartholomäus ein. Das Programm zur Eröffnung, ab 16 Uhr: Christian Heine, Lehrer an der Südringgau-Schule, wird veranschaulichen, welche Bedeutung das Jahr 1923 in der Deutschen Geschichte hat. Alexis von Hessen wird das Wappen seiner Familie deuten, das auf der Brüstung der Landgrafenempore zu sehen ist. Für die musikalische Begleitung sorgt Barbara Werkmeister. Dazu wird es als kulinarisches Begleitprogramm Kaffee und Kuchen in der Kirchenmitte geben.

Sonntag: Gottesdienst

Der Sonntag ist Gottesdienst-Tag. Die Kirchenchöre Herleshausen und Netra singen unter der Leitung von Chorleiterin Beate Bussas im Gottesdienst die „Missa Festiva“, eine Messe des zeitgenössischen Komponisten Michael Schmoll. Pfarrer Dietrich Wierczeyko wird den Gottesdienst gestalten, der um 10 Uhr beginnt.

Dienstag: Erkundung

Am Dienstag, 26. September, um 18 Uhr findet eine „Spirituelle Raumerkundung der Burgkirche“ unter Leitung von Pfarrer Dr. Manfred Gerland statt. Auch Kinder sind in Begleitung eines Erwachsenen herzlich willkommen.

Die Ausstellung in der Burgkirche ist bis zum Samstag, 30. September, an jedem Nachmittag von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am 30. September wird sie um 17 Uhr beendet. Dr. Hans-Peter Marsch und Mitarbeiterin Doris Drude werden einen Einblick in die Vielfältigkeit der Sammlung geben. Der Flötenchor Herleshausen ist angefragt. Und wiederum wird ein kulinarisches Begleitprogramm nicht fehlen.

Der Förderkreis Burgkirche Sankt Bartholomäus Herleshausen lädt alle Interessierten herzlich ein, die Veranstaltungen zum Jubiläum zu besuchen.

(Emily Hartmann)