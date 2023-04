Zwei Autos kollidieren in Unhausen an B 400

Von: Stefanie Salzmann

An der B400 sind am Mittwochabend zwei Autos miteinander kollidiert. Einer der Unfallbeteiligten hatten 0,4 Promille Blutalkohol. © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr an einer Einmündung zur B 400 in Unhausen.

Unhausen - Laut Polizei war ein 47-Jähriger aus Herleshausen auf der Arnsberger Straße in Unhausen unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße abbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 29-Jähriger aus Annaberg die B 400 und beabsichtigte mit einem Klein-Lkw auf die Arnsberger Straße abzufahren. Im Einmündungsbereich missachtete der 47-Jährige die Vorfahrt, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von zirka 6500 Euro kam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 47-Jährigen einen Wert von etwa . 0,4 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. (Stefanie Salzmann)