Zwei Teams aus dem Kreis beim Landesentscheid

Von: Tobias Stück

Teilen

Voller Einsatz: Hier die Freiwillige Feuerwehr Diemelstadt-Helmighausen bei einer praktischen Übung auf dem Parkplatz der Firma Friedola in Frieda. © Regierungspräsidium

Bei der Feuerwehrleistungsübung in Frieda sind Oetmannshausen und Meißner in die nächste Runde gekommen. Dafür mussten die Feuerwehrleute unterschiedliche Übungen absolvieren.

Frieda – 21 Feuerwehr-Mannschaften aus Nord- und Osthessen trafen sich am Wochenende in Frieda zum diesjährigen Bezirksentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung.

Am Ende hatte die Feuerwehr aus Korbach-Goldhausen II die Nase vorn und qualifizierte sich mit elf weiteren Mannschaften für den diesjährigen Landesentscheid. Aus dem Werra-Meißner-Kreis sind Oetmannshausen und Meißner in die nächste Runde gekommen.

Insgesamt 21 Mannschaften aus dem gesamten Regierungsbezirk Kassel nahmen an dem Wettkampf, der vom Regierungspräsidium (RP) Kassel ausgerichtet wurde, teil.

Die drei Siegermannschaften aus Korbach-Goldhausen, Eichenzell und Wehretal-Oetmannshausen mit Regierungspräsident Mark Weinmeister (Zweiter von rechts). © Privat

Alle Mannschaften hatten sich zuvor bei den jeweiligen Kreisentscheiden durchgesetzt und hatten nun die Möglichkeit, sich einen Platz für den Landesentscheid, der am 10. September in Korbach stattfinden wird, zu sichern. Hierfür lösten die Plätze eins bis zwölf ein Ticket nach Waldeck-Frankenberg.

Mit 96,6 Prozent gewann die Mannschaft Korbach-Goldhausen II das Kräftemessen auf Bezirksebene. Außerdem schafften es die Mannschaften aus Eichenzell und Oetmannshausen auf das begehrte Treppchen.

Ein besonderes Lob ging für die beste Leistung im theoretischen Teil an Luisa Möhring (Diemelstadt-Helmighausen), Daniel Pfeil (Edertal-Mehlen) und Bernd Schädel (Nüsttal-Hofaschenbach). Außerdem wurde an die Siegermannschaft zum ersten Mal der Dr.-Walter-Lübcke-Wanderpokal verliehen, der im Gedenken an den verstorbenen Regierungspräsidenten vom Bezirksfeuerwehrverband Kurhessen-Waldeck gestiftet wurde.

Zunächst mussten die teilnehmenden Mannschaften aber einen theoretischen Teil mit 15 herausfordernden Fragestellungen sowie die praktische Übung meistern.

Geübt wurde ein Einsatz unter Atemschutz, bei dem ein Wohnungsbrand mit vermisster Person nachgestellt wurde. Das Feuer drohte dabei durch die Flammenausbreitung und Hitzeentwicklung auf ein Nachbargebäude überzugreifen.

Mit der Feuerwehrleistungsübung wird so ein Großteil des „Standard“-Aufgabenspektrums der Hessischen Feuerwehren im Bereich der Brandbekämpfung abgebildet. „Das Leistungsniveau war trotz der hohen Temperaturen herausragend, alle teilnehmenden Mannschaften haben sehr gute Leistungen gezeigt“, resümierte Übungsleiter Thomas Finis vom Regierungspräsidium Kassel.

Rechtes Bild: BFV-Vorsitzender Gerhard Biederbick (links) und Staffelführer Micha Zenke mit dem Dr.-Walter-Lübcke-Wanderpokal. © Privat

Sein Dank galt insbesondere der Feuerwehr aus Frieda für die Bereitstellung der Übungsfläche, der Brandschutzdienststelle des Werra-Meißner-Kreis für die Vorbereitung des Übungsplatzes sowie den angereisten Schiedsrichtern aus dem Main-Kinzig-Kreis sowie den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg für die faire und zuverlässige Bewertung.

Zufrieden über die gute und kameradschaftliche Stimmung zeigten sich während der Siegerehrung auch Regierungspräsident Mark Weinmeister, Landrätin Nicole Rathgeber, der Beigeordnete der Gemeinde Meinhard Karsten Hose sowie der Vorsitzende des Bezirksfeuerwehrverbands Gerhard Biederbick.

(Tobias Stück)