Zwei jugendliche Kradfahrer bei Kollision in Witzenhausen leicht verletzt

Erneut Vorfall an Unfallschwerpunkt

+ © Friederike Steensen Schwierige Ecke: Weil die A-Säule des Autos oft optisch den Gegenverkehr verdeckt, kommt es an der Einmündung Schützenstraße/Oberburgstraße in Witzenhausen immer wieder zu Unfällen. © Friederike Steensen

Erneut gab es eine Kollision am Unfallschwerpunkt am Diebesturm in Witzenhausen: Denn zwei 17 Jahre alte Jugendliche sind bei einem Unfall mit einem Kleinkraftrad am Samstagabend verletzt worden.