Zwei Kitze nach Wildunfall bei Unhausen mit Drohne gefunden

Nach dem Unfall begann die Suche nach möglichen Kitzen der toten Ricke. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein weibliches Reh ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 400 nahe Unhausen verendet. Zwei Kitze wurden danach mittels Drohne gefunden.

Unhausen – Nachdem eine Ricke bei einem Unfall verendete, wurden zwei Kitze gefunden. Laut Polizei war es am Mittwochabend (31. Mai) in der Gemarkung Unhausen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto eines 48-Jährigen aus Sontra und dem Reh gekommen. Der Mann war gegen 20:50 Uhr mit dem Auto auf der Bundesstraße 400 von Wommen in Richtung Sontra unterwegs gewesen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Da es sich beim Reh um eine Ricke handelte, wurde durch den zuständigen Jagdausübungsberechtigten nach möglichen Kitzen gesucht. Diese sind allein nicht überlebensfähig. Mithilfe einer Drohne wurden gegen 0:20 Uhr zwei Kitze gefunden. Während der Nachsuche wurde die Bundesstraße abgesichert und kurzfristig einseitig gesperrt. (esr)