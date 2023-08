Nele-Marie Müller bekommt Stipendium des Kreises für Studium der Humanmedizin

Neue Medizin-Stipendiatin für den Werra-Meißner-Kreis: Die Medizinstudentin Nele-Marie Müller (vorn Mitte) hat das Stipendium des Werra-Meißner-Kreises bekommen. Neben ihr (links) ihre Vorgängerin Emilie Nzeda. Mitfreuen sich Nicole Rathgeber, Anja Fett und Michael Rimbach. © Werra-Meißner-Kreis

Zwei wichtige Hürden auf dem Weg zum Traumberuf Ärztin hat Nele-Marie Müller bereits genommen: das Auswahlverfahren für ein Studium der Humanmedizin an der Kassel School of Medicine und den Bewerbungsprozess für das Stipendium des Werra-Meißner-Kreises für diesen Studiengang.

Eschwege – Und so konnte Landrätin Nicole Rathgeber der neuen Stipendiatin des Landkreises zum Erreichen dieses ersten Ziels jetzt gratulieren. Emilie Nzeda, die Stipendiatin, die 2022 ihr Studium aufgenommen hat, ist derzeit auch vor Ort im Werra-Meißner-Kreis. Nachdem sie erfolgreich das erste Studienjahr absolviert hat, konnte sie jetzt im Klinikum Werra-Meißner einen Teil ihres Pflegepraktikums absolvieren.

Für Nele-Marie Müller war bereits im Schulpraktikum in einer Hausarztpraxis in der Region klar, was sie lernen möchte, um Menschen mit ihrem Wissen zu helfen. Sie ist davon überzeugt, dass ihre Heimat ihr dazu das richtige Umfeld bietet und sie hier gebraucht wird.

Seit der 8. Klasse verfolgt sie das Ziel, Ärztin zu werden kontinuierlich und begann nach dem Abitur eine Ausbildung im Klinikum Werra-Meißner. „Ich freue mich wirklich sehr, dass ich das erste Zwischenziel auf dem Weg erreicht habe“, so Nele-Marie Müller und ergänzt: „Nun gibt es noch so viel zu regeln, deshalb bin ich froh das Emilie Nzeda hier im Klinikum ist und Antworten für mich hat.“

Möglichkeit des internationalen Studiums

Mit dem Stipendium des Werra-Meißner-Kreises hat Nele-Marie Müller nun die Möglichkeit ein internationales Studium aufzunehmen, bei dem sie zwei Ausbildungs- und Gesundheitssysteme kennenlernen kann. An der renommierten University of Southamtpon beginnt für die Studierenden der Kassel School of Medicine im September das erste Semester. Ab dem fünften Semester kehren die Studierenden nach Deutschland zurück und setzen in Kassel und in der Region ihr Studium fort. Das Studium ist praxisnah. Von Beginn an haben die Studierenden Kontakt zu Patienten.

Nach der Studienzeit werden die Stipendiatinnen für mindestens fünf Jahre als Ärztinnen im Werra-Meißner-Kreis tätig sein. Auch im nächsten Jahr wird der Werra-Meißner-Kreis wieder ein Stipendium in Höhe der Studiengebühren an der Kassel School of Medicine anbieten. Interessierte können sich über die Bedingungen informieren.

Erste Informationen zum Stipendium und zu den Fördermöglichkeiten für den medizinischen Nachwuchs durch den Werra-Meißner-Kreises sind auf der Internetseite land-arzt-leben.de zu finden.

Persönliche Ansprechpartnerin bei der Koordinierungsstelle des fachbereiches gesundheit der Kreisverwaltung ist Anja Fett. E-Mail anja.fett@werra-meissner-kreis.de oder Tel. 0 56 51/30 22 53 13 .