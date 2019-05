72 Stunden fürs Allgemeinwohl: Jugendliche räumten rund um den Hasunger Berg auf

Alle vier Jahre ruft der Bund der Katholischen Jugend bundesweit junge Menschen auf, sich auf vielfältige Weise in einer 72-Stunden-Aktion um das Wohl der Allgemeinheit zu kümmern. Von den rund 80000 Jugendlichen, die sich bundesweit engagierten, kamen auch einige aus dem Pastoralverbund St. Heimerad Wolfhager Land (Wolfhagen, Naumburg, Volkmarsen, Zierenberg).

Die Gedenkstätte des Schutzpatrons des Pastoralverbunds auf dem Hasunger Berg bot sich geradezu für die 72-Stunden-Aktion an. Etwa 30 Kinder und Jugendliche, davon viele aus der Wolfhager Pfandfindergruppe, machten sich freiwillig am Samstag zusammen mit Gemeindereferent Alexander von Rüden und weiteren Mitarbeitern auf den Weg zum Berg. Mit Feuereifer räumten sie unter den Tischen und Bänken vor Ort auf, begradigten das Erdreich darunter und verstreuten Edelsplit, verlegten alte Bruchsteine, säuberten den Esels- und Klippenpfad und stellten Schilder für das Abschlussfest am Sonntag auf. Als sich herausstellte, dass das 1996 errichtete Holzkreuz auf dem Berg sehr marode war, wurde auf die Schnelle von Gerhard Reinhold (Burghasungen) ein neues aus Eichenholz gezimmert. Und alle halfen mit, das neue Kreuz aufzustellen.

Doch nicht nur draußen wurde gearbeitet, sondern auch im Dorfgemeinschaftshaus. Dort malten einige Jugendliche unter Anleitung von Elisabetha Rößler (Naumburg) ein Zitat des Heiligen Heimerads auf ein Nesseltuch. Auf eine Leinwand gespannt soll es beim Festgottesdienst auf der Bergbühne zum 1000. Todestag des Heiligen Heimerads am 30. Juni 2019 dann für alle sichtbar sein. Karl-Heinz Hauffe als Vertreter des Ortsbeirates von Burghasungen und Josef Sprenger, Vorsitzender des Museumsvereins Kloster Hasungen, unterstützten und begleiteten die katholische Jugend bei ihrem Einsatz. Am späten Nachmittag waren alle müde und erschöpft von den anstrengenden Arbeiten, aber auch stolz auf das Geleistete. Zum Abschluss der 72-Stunden-Aktion hielt Diözesan-Jugendpfarrer Alexander Best ein Jugendgottesdienst am Sonntag auf dem Hasunger Berg.