Bad Emstal-Rallye: Hier werden Straßen gesperrt

Bad Emstal/Wolfhagen. Wenn am kommenden Samstag die Sportwagen der 22. ADAC-Rallye Bad Emstal durchs Wolfhager Land düsen, müssen zivile Autofahrer kurzzeitig mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Denn für das große Event des MSC Bad Emstal werden an mehreren Stellen Straßen gesperrt. Das Organisationsteam unter Leitung der ersten Vorsitzenden Nina Becker und dem Rallye-Leiter Manfred Lengemann teilt mit, dass entlang von drei der vier Wertungsprüfungsstrecken gesperrt wird:

• im Bereich Bühle-Gasterfeld von 11.45 Uhr bis 16.30 Uhr (Wertungsprüfung 1)

• im Bereich Burghasungen von 12.30 bis 17 Uhr (Wertungsprüfung 2)

• im Bereich Balhorn-Elbenberg von 12.30 Uhr bis 20 Uhr (Wertungsprüfungen 3 und 5)

• Keine Sperrungen gibt es bei Heimarshausen, wo die Wertungsprüfungen 4 und 6 gefahren werden. Die Sportwagen nutzen hier fast ausschließlich Wirtschaftswege.

Infos für Zuschauer

Wie in der Vergangenheit bekommen die Zuschauer im Rallyezentrum in Wolfhagen am Samstagmorgen das informative Programmheft mit Strecken- und Zeitplänen und Fakten zu den Teams, zudem auch die Eintrittsbändchen für die Wertungsprüfungen. Wer bereits am Freitagnachmittag Rallyeluft schnuppern möchte, der kann, wie bereits berichtet, ab 17 Uhr die technische Abnahme beim Autohaus Ostmann verfolgen.

Der erste Start ist um 12.31 Uhr. Wenn, wie in den vergangenen Jahren, alles nach Plan verläuft, werden ab 17.20 Uhr die ersten Teilnehmer des Hauptfeldes und ab etwa 19 Uhr die ersten Teams der Retro-Rallye im Ziel am Gemeinschaftshaus in Wolfhagen-Istha erwartet. Dort wird nicht nur die Siegerehrung, sondern auch die Rallyeparty stattfinden.

Die Startzeiten der Wertungsprüfungen: WP 1 („Gasterfelder Holz“ Bühle-Gasterfeld) 12.53 Uhr; WP 2 („Sollberg“ Burghasungen) 13:31 Uhr; WP 3 und 5 („Russenweg“ Elbenberg) 13.52 und 16.40 Uhr sowie WP 4 und 6 (Heimarshausen) um 14.13 und 17.05 Uhr.