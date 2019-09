Gartenparty bei Bachmanns

Einladend: So eine Bank lädt in jedem Garten zum Verweilen ein. Da passt es gut, dass auch auf Eisenmöbel bis zu 70 Prozent Nachlass beim Sommerschlussverkauf gewährt werden.

Wolfhagen. Am 7. und 8. September lädt das Wolfhager Gartencenter Bachmann wieder zur großen Gartenparty ein. Neben einem Sommerschlussverkauf warten allerhand Aktionen und Angebote auf die Gäste von Nah und Fern.

So langsam bereitet sich auch das Gartencenter Bachmann auf den Herbst vor. Zuvor wird aber noch einmal die beliebte Gartenparty gefeiert, anlässlich derer es unter anderem einen großen Sommerschlussverkauf geben wird. So werden zum Beispiel bis zu 70 Prozent Nachlass auf Gartendekorationsartikel gewährt. Auch Eisenmöbel, Wohnaccessoires, Pflanzgefäße und mehr werden zu besonders günstigen Preisen angeboten, denen man kaum widerstehen kann. Und warum sollte man auch? Der nächste Sommer kommt bestimmt und dann finden all die schönen Dinge, die man jetzt preiswert erstehen kann, ihren Platz im Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse.

Wer Bachmanns Gartenparty kennt, weiß, dass das leibliche Wohl hier auf keinen Fall zu kurz kommt. Zum ersten Mal dabei ist die „Küche on tour“. Hier handelt es sich um eine mobile Feldküche, die dank ihrer hervorragenden Köche mehr zu bieten hat als „nur“ Erbsensuppe. Was es alles gibt, sei noch nicht verraten, aber Schnitzel Diabolo und Käsespätzle sind auf jeden Fall mit dabei. Hier kann man sich vom Klassiker bis zum Unerwarteten kulinarisch verwöhnen lassen und den Aufenthalt im Gartencenter Bachmann so richtig auskosten.

Wer es lieber süß statt deftig mag, freut sich auf das große Kuchenbuffet samt Kaffee, das am Samstag vom Förderverein der Grundschule Wenigenhasungen angeboten wird. Am Sonntag übernimmt der Förderverein des Kindergartens Liemecke aus Wolfhagen diese Aufgabe und bietet ebenfalls leckere, selbstgebackene Kuchen und Kaffee an.

Download PDF der Sonderseite Stark vor Ort Das Blumenangebot im Gartencenter Bachmann umfasst selbstverständlich auch eine große Orchideenauswahl. Anlässlich der Gartenparty hat sich zudem die Deutsche Orchideen Gesellschaft (D.O.G.) angekündigt, die seltene (unverkäufliche) Raritäten in einer Ausstellung präsentiert. Darüber hinaus bietet die D.O.G. anderen Orchideenfreunden an, bis zu drei Orchideen gratis von ihnen umtopfen zu lassen.

Ein Besuch im Gartencenter Bachmann ist für jede Altersstufe ein Gewinn. Doch nur die ganz kleinen Besucher bekommen bei der Gartenparty ein kleines Präsent: Für alle Schulkinder liegen gratis Grünschnabel-Brotdosen bereit!

Die Gartenparty findet am Samstag, 7. September, von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 12 bis 18 Uhr statt. zgi