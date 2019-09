Gemütlich einkaufen beim Michaelismarkt

Wolfhagen. Am kommenden Sonntag, 8. September, wird in der Wolfhager Innenstadt wieder der traditionelle Michaelismarkt gefeiert.

Mit einem musikalischen Bühnenprogramm und vielen Aktionen in und vor den Geschäften ist der verkaufsoffene Sonntag das perfekte Ziel für einen Ausflug mit der ganzen Familie.

Bei einem gemütlichen Bummel durch die historische Altstadt kann man in der Zeit von 12 bis 18 Uhr in entspannter Atmosphäre in den Fachgeschäften einkaufen und an den verschiedenen Marktständen stöbern. Neben selbst hergestellten Schmuck, Kreativem aus Holz, Wolle oder Stoff gibt es unter anderem auch Kinderbekleidung im Angebot. Neben der aktuellen Herbstkollektion und den neuesten Trends gibt es in den verschiedenen Fachgeschäften zudem spezielle Angebote oder Rabattaktionen zum Michaelismarkt.

Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl aller Besucher des Michaelismarktes gedacht. Herzhafte Gaumenfreuden werden ebenso angeboten wie süße Leckereien. Ob Eis, Crêpe oder Kuchen (die evangelische Kirche lädt wieder zum „Kirchencafé“ in den Innenhof der ehemaligen Bäckerei Nordmeier ein), der süßen Versuchung sind keine Grenzen gesetzt.

Damit keine Langeweile aufkommt, wurde auch an die jüngsten Besucher des Michaelismarktes gedacht. Sie dürfen sich auf das Team von „Finktastico“ freuen, die mit Kinderschminken, Ballonmodellage und dem Kreieren von farbenfrohen Sandbildern für beste Unterhaltung sorgen.

Auf der Bühne von „Fuchsen’s Café & Co.“ geht es wieder musikalisch zur Sache. Ab 14.30 Uhr gibt es dort Live-Musik. Übrigens: Für alle Interessierten besteht wieder die Möglichkeit, sich im Bereich des Marktplatzes beim „Wolfhager Flohmarkt“ zu vergnügen. Ob man nun sein Taschengeld aufbessern oder bei der Schnäppchensuche ausgeben möchte – hier stehen Besuchern und Anbietern alle Möglichkeiten offen. Interessierte Verkäufer können sich dafür bei Rainer Ruth unter der Telefonnummer 0 56 92 / 82 75 anmelden. zgi