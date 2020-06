Das größte seiner Art: Amazon baut riesiges Verteilzentrum bei Kassel

Im Herbst soll das neue Verteilzentrum von Amazon in Wolfhagen (Kreis Kassel) eröffnen. Es ist das bisher größte Zentrum seiner Art in Deutschland.

Breuna/Niederelsungen – Bereits im Herbst will der Online-Handelsriese Amazon mit einem neuen Sortierzentrum im interkommunalen Gewerbegebiet Hiddeser Feld an der A44 bei Breuna in Wolfhagen (Kreis Kassel) an den Start gehen. Die Bauarbeiten für das riesige Zentrum laufen auf Hochtouren.

Im Sortierzentrum kommen Pakete aus dem europäischen Logistiknetzwerk von Amazon an und werden sortiert, bevor sie für den weiteren Versand an die Kunden transportiert werden. 100 Arbeitsplätze will Amazon auf den knapp 5000 Quadratmetern schaffen.

„Wir freuen uns, neue Arbeitsplätze in Wolfhagen und Breuna zu schaffen, um unser Logistiknetzwerk auf der mittleren Meile auszubauen“, sagte Andreas Marschner, Vize-Präsident EU Transport-Service bei Amazon.

Amazon in Wolfhagen im Kreis Kassel: Zunächst anderer Standort geplant

Im Hiddeser Feld baut die Nanz-Gruppe aus Stuttgart für Amazon. Die hatte ursprünglich vor, einen Autohof an der A44 entstehen zu lassen. Die Pläne wurden durch den Bau der Amazon-Halle verschoben. Dieses Sortierzentrum sei das größte seiner Art, sagte Lars Bohnenkamp, Geschäftsführer der Nanz-Gruppe bei der Erstvorstellung des Projektes.

Es werden keine Sprinter fahren, sondern große Lastwagen. Sechs bis zehn Fahrzeuge pro Stunde sollen es sein. Die Lastwagen fahren nicht durch Breuna.

„Sie kommen von der Autobahn und fahren dann auch wieder auf diese“, sagt Breunas Bürgermeister Jens Wiegand.

Amazon in Wolfhagen im Kreis Kassel: Auch Standort in Northeim im Gespräch

Die Autobahnanbindung in Richtung Kassel und in Richtung Dortmund sei für Amazon überhaupt ein Grund gewesen, sich im Hiddeser Feld anzusiedeln. Auch mit Northeim (Niedersachsen) liebäugelt Amazon. Dort könnte im Industriegebiet ein neues Verteilzentrum entstehen. Doch die Entscheidung des Stadtrats dort steht noch aus.

Das Verteilzentrum, in dem die per Lkw angelieferten Pakete nach Routen sortiert und dann den Auslieferungsfahrern mitgegeben werden, soll eine Größe von 7000 Quadratmetern haben.

Amazon tritt als Mieter für zehn Jahre mit Verlängerungsoption auf. Am 11. Juni wird der Stadtrat in Northeim tagen. Dann könnte zunächst der Bebauungsplan beschlossen werden.

Zwischenzeitlich sah es schlecht aus für den Standort in Wolfhagen: Der Onlinehandelsriese Amazon hatte seine Pläne, sich im interkommunalen Gewerbegebiet Hiddeser Feld nahe der Autobahn 44 im Kreis Kassel anzusiedeln, auf Eis gelegt. Nach einiger Zeit aber die glückliche Wende: Nachdem die Pläne für ein Verteilzentrum im Gewerbegebiet Hiddeser Feld auf Eis gelegt waren, beschloss Amazon doch noch eine Halle nahe der A44 im Kreis Kassel zu bauen.