Mit angesagtem Vintage-Style und kreativer Küche – Alter Elsinger Hof erstrahlt als „Das Gerhards“ im neuen Glanz

Und das liegt natürlich nicht nur am stilvollen Ambiente im angesagten Vintage-Style, das den alten Elsinger Hof im neuen Glanz erstrahlen lässt, es ist vor allem die gehobene Küche, die mit einem Mix aus rustikalen und modernen Gerichten die Feinschmecker überzeugt. „Unsere Karte ist zwar klein, dafür aber überaus fein“, sagt Joachim Gerhard und betont, dass für die Zubereitung der köstlichen Leckereien überwiegend Produkte von regionalen Erzeugern verarbeitet werden.

+ Leckere Spezialitäten wie Fisch, Gans oder Pizza kommen bei Gerhards aus dem Steinbackofen.

Im Gerhards kann man hessische Klassiker genießen, sich aber auch an neue, noch unbekannte Köstlichkeiten heranwagen. Für Abwechslung auf dem Teller sorgen regelmäßig wechselnde Tagesgerichte, die in der Regel saisonal abgestimmt, wodurch auch mal Wildschwein auf Tagliatelle treffen kann, oder sich knackige Bratkartoffeln an ein frisch zubereitetes Lammragout kuscheln. „Jetzt im November geht es natürlich schon mit großen Schritten auf Weihnachten zu, deshalb stehen bei unseren Gästen Gerichte von Gans und Ente hoch im Kurs“, so Gerhard, der dazu passend gern auch eine Tasse Glühwein oder Punsch im gemütlichen und frisch erweiterten Wintergarten serviert - ideal auch für Weihnachtsfeiern. „Wir wollen keine Panik verbreiten, aber wir möchten daran erinnern, dass es schon jetzt möglich ist, ganz entspannt Weihnachtsfeiern bei uns zu reservieren“, informiert der Gastronom. „Ob Buffet oder á la Carte, bei uns ist beides möglich.“ Reservierungen sind auch für den beliebten Sonntags-Brunch zu empfehlen, der regelmäßig ausgebucht ist – kaum verwunderlich, wer lässt sich sonntags nicht gern einmal rundherum verwöhnen. Verwöhnt werden im Gerhards nicht nur die Restaurant-, sondern auch die Übernachtungsgäste.