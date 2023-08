Deutschlandtour: Applaus für Radprofis im Wolfhager Land

Anfeuerungsrufe und Applaus gab es für die Radprofis der Deutschlandtour gestern im Wolfhager Land. © Ricken, Bea

Anfeuerungsrufe und Applaus gab es für die Radprofis der Deutschlandtour gestern im Wolfhager Land. Viele Zuschauer hatten sich in den Dörfern und in Wolfhagen am Straßenrand versammelt. Die längste Etappe der diesjährigen Rundfahrt startete in der Kasseler Innenstadt und ging über 190 Kilometer bis Winterberg.