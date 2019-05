Aufguss und Feuerwerk

An der Außenanlage des neuen Gebäudekomplexes im „Arobella“ werden letzte Arbeiten verrichtet. Vorn ist eines der Liegedecks zu sehen.

Großzügig und attraktiv war die Saunalandschaft im Freizeitbad Arobella von Anbeginn, sodass sie für viele Gäste aus dem weiteren Umkreis ein guter Grund war, nach Bad Arolsen zu fahren.

Jetzt ist die Anlage noch weit attraktiver: Am Samstag, 1. Juni, geht die neue Panorama-Sauna mit etlichen zusätzlichen Attraktionen in Betrieb.

Ein ganz neues Areal ist erschlossen. Allein rund 300 Quadratmeter bebaute Fläche sind dazugekommen – plus großzügige Außenanlagen.

1,6 Millionen Euro waren veranschlagt, wovon knapp die Hälfte als Zuschuss geflossen ist: Über das Land Hessen gab es 780 000 Euro aus dem Europäischen Entwicklungsfonds für Tourismus (EFRE).

Vor rund drei Jahren war der Startschuss für die Planungen gefallen. Architekt Henning Schütt aus Bad Arolsen zeichnete dabei verantwortlich. Die reine Bauzeit belief sich auf insgesamt 14 Monate.

In dieser Zeit lief der Betrieb in der bestehenden Saunalandschaft ununterbrochen weiter. Hier gibt es die Erdsauna mit 20 Plätzen, die Kaminsauna mit 25 Plätzen, die Aufgusssauna für maximal 30 Gäste und zwei kleinere Trockensaunen mit jeweils 15 Plätzen. Nicht zu vergessen das große runde Außenbecken, in dem sich nach den Saunagängen herrlich eiskalt schwimmen lässt.

Dass es im „Arobella“ während der Bauzeit einen Baustellentarif für Saunagäste gab und gibt (bis 31. Mai), kam und kommt gut an: „Das Angebot haben viele sehr gerne wahrgenommen, zumal die Bauarbeiten selten wirklich gestört haben“, sagt Christian Stahlhut (Leiter des Freizeitbads) im Namen der Bäderbetriebsgesellschaft Bad Arolsen. Sie betreibt das Bad, während die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) Eigentümerin ist.

Download PDF der Sonderseite "Saunaanlage im Arobella" Größere Fläche und zusätzliche Angebote der Saunalandschaft sorgen auch dafür, dass künftig an Wochenendenden und Feiertagen mehr Personal und Ressourcen nötig sind, um den Besuchern weiterhin bestmöglichen Komfort zu bieten. Darum ist ab 1. Juni samstags, sonntags und feiertags ein Zuschlag zu zahlen. Für Einzelpersonen beträgt er 1 Euro, für Familien 2 Euro.

Christian Stahlhut hofft, dass sich mit der Erweiterung das Einzugsgebiet mit Blick auf die Saunalandschaft noch vergrößert – von jetzt rund 25 Kilometer im Umkreis auf künftig 40 bis 45 Kilometer. Das ist das Ziel. Viele Gäste schätzen schon jetzt neben der größeren Privatsphäre außerhalb ihres Wohnorts die Attraktivität der Bad Arolser Saunalandschaft.

Die bescheinigt auch das Premium-Zertifikat des Deutschen Saunabundes. Noch vor der Erweiterung verlieh er ein weiteres Mal die Fünf-Sterne-Premium-Auszeichnung, die bis 2020 Gültigkeit hat. Das belegt, dass die Anlage im „Arobella“ bisher schon besonders attraktiv war. „Mit der Erweiterung ist ein Angebot entstanden, das für eine Stadt in der Größe Bad Arolsens etwas wirklich Außergewöhnliches ist“, sagt Christian Stahlhut.

von Christiane Deuse