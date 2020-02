Autohaus Ostmann unter den Top Ten der Autohändler Deutschlands!

Alljährlich verfasst das renommierte Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ die Studie „Deutschlands Beste“ – diese ermittelt die begehrtesten Marken, die besten Produkte und die beliebtesten Dienstleister aus mehr als 200 Branchen.

Dabei werden 20.000 Marken aus 274 Produktsegmenten auf der Basis von 107 Mio. Aussagen aus Online-Medien und Social Media untersucht. Diese Datenmenge ist nur unter Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz zu bewältigen, denn Menschen alleine würden dafür über 900 Mannjahre benötigen. Mit der Studie beauftragt wurde das IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung) in Hamburg, wissenschaftlich begleitet von der International School of Management, einer der besten privaten Wirtschaftshochschulen mit Instituten in 7 Großstädten Deutschlands.

Wie werden die Punktwerte für das Ranking ermittelt?

Zur Berechnung der einzelnen Punktwerte wird für jede Marke zunächst einmal der Anteil der positiven und negativen Nennungen zur Gesamtzahl der Nennungen für die Marke errechnet. Die schlechteste und die beste Marke bilden mit 0 und 100 Punkten die Eckpunkte der Branche, die weiteren Marken werden anhand ihres Punktwerts auf dieser Spanne abgetragen.

Wie erfolgt die Auszeichnung?

+ Geschäftsführer Reinhard Ostmann Die Auszeichnung „Deutschlands Beste“ wird anhand der erreichten Punktzahl im Gesamtranking vergeben. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen innerhalb einer Branche, die 60 Punkte oder mehr in der Gesamtwertung erreichen und über mindestens 20 Nennungen im Beobachtungszeitraum (aktuell: 01.01.2018 bis 30.04.2019) verfügen.

Erstmals wurde das Autohaus Ostmann mit seinen insgesamt 8 Standorten rund um den Stammsitz Wolfhagen im Jahr 2018 mit einem Score von 60,9 von 100 möglichen auf Platz 36 des Rankings aller deutschen Autohändler gelistet. 2019 konnte sich die Ostmann-Gruppe bereits auf einen Score von 65,0 verbessern und landete nun aktuell mit Rang 8 unter den Top Ten Deutschlands!

+ Diese bundesweite Auszeichnung belegt auf beeindruckende Weise, dass Kunden des Autohaus Ostmann jederzeit auf kompetente Beratung und ausgezeichneten Service zählen können.

Weitere Informationen über die Dienstleistungen der Ostmann Gruppe finden Sie vor Ort in den 8 Standorten (Wolfhagen, Bad Arolsen, Melsungen Fritzlar, Hessisch Lichtenau, Niestetal, Hofgeismar und Schwalmstadt) oder im Internet unter www.autohaus-ostmann.de