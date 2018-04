1:0 - Sand hat das Derby gegen Dörnberg gewonnen

Sand. 1:0 ist auch gewonnen. Dieses Fazit können Sands Trainer Peter Wefringhaus, seine Spieler und auch die einheimischen Fans unter den 250 Zuschauern ziehen. Denn als der souverän leitende Unparteiische Felix Berger aus Herleshausen das Nachhol-Kreisduell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem SSV Sand und dem FSV Dörnberg abpfiff, konnten die Hausherren den Platz als 1:0 (1:0)-Sieger verlassen. Im Vorfeld erwartungsgemäß, in der Schlussbilanz ein mit viel Geduld und langem Atem eingetüteter Arbeitssieg.

Die Sander besaßen optisch über weite Strecken zwar ein Plus, doch die stark ersatzgeschwächten Gäste vom Berg machten ihnen das Leben immer wieder verdammt schwer, wobei FSV-Coach Dirk Lotzgeselle schon mit einem personellen Handicap in die Aufgabe gehen musste. Aus der erfolgreichen Mannschaft vom vergangenen Sonntag fehlten verletzungsbedingt sage und schreibe fünf Spieler.

Natürlich konzentrierten sich die Gäste auf eine defensive Vorgehensweise und lauerten auf Konterchancen. Davon gab es im ersten Durchgang ganze zwei. Gleich in den Anfangsminuten hämmerte Pascal Kemper den Ball knapp am Torwinhel vorbei, dann musste Platzherrentorwart Johannes Schmeer schon sein ganzes Können in die Waagschale werfen, um einen 35-Meter-Schuss von Tom Biedebach (44.) noch aus dem oberen Toreck zu drehen. Unmittelbar davor war bereits die Entscheidung gefallen. Daniel Wagner (43.) düpierte die bis dahin sattelfeste FSV-Abwehr und auch Torwart Rajan Plavcic - 1:0.

Den Chancen nach waren die Dörnberger bis zur Pausednerfrischung damit gut bedient, hätte bis dahin Sand schon mehrfach den Sack zumachen können. Doch entweder hatten sie ihr Schussvisier nicht richtig justiert, beziehungsweise verzweifelten an der vielbeinigen FSV-Abwehr und an Torwart Plavcic.

Nach dem Seitenwechsel verlief das Geschehen ähnlich, wobei sich die Sander aber oft das Leben mit Stockfehlern in der Vorwärtsbewegung und auch Abschlussschwächen. selbst schwer machten. Dies hätten die Dörnberger durchaus bestrafen können. Die in der Schlussphase im Angriff mutiger wurden und sich dafür fast belohnt hätten. Denn ein gut 25-Meter-Freistoß von Pascal Kemper (81.) passierte Keeper Schmeer, ein SSV-Abwehrbein kratzte den Ball aber noch von der Linie.