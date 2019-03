21 neue Fahrbegleiter an der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal

Sicher ankommen

+ © Andreas Bernhard / nh Kim Wicke aus Schauenburg-Hoof (vorne) ist nur eine von 21 neuen Fahrbegleitern an der Christine-Brückner-Schule: Vizelandrat Andreas Siebert, Schulleiter Ulf Imhof, Uwe Koch und Christiane Pietsch vom Sonderfachdienst Verkehr und Sport sowie Ausbilderin Birgit Schaumburg und Lothar Schmidt (beide KVG) gratulierten. © Andreas Bernhard / nh

Bad Emstal - 21 neue Fahrbegleiter gibt es nun an der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal. Sie sorgen für mehr Sicherheit in Bussen und Straßenbahnen.