65 Jahre zusammen: Annemarie und Georg Reitze aus Balhorn feiern Eiserne Hochzeit

Von: Evelina Kern

Eiserne Hochzeit feiern heute Annemarie und Georg Reitze aus Balhorn. © Privat

Diese Liebe war Georg Reitze mehr als nur eine Radtour von zehn Kilometern wert: Am 17. Mai 1958 heiratete der gebürtige Hoofer seine Annemarie aus Balhorn.

Balhorn – Über 65 Jahre lang an der Seite der Person verbringen, die man liebt. Wer kann das schon von sich behaupten? Annemarie und Georg Reitze können das – ab heute sogar offiziell. Denn vor genau 65 Jahren, am 17. Mai 1958, ließen sich die damals 21-jährige Balhornerin und der 24-jährige Hoofer im Beisein von etwa 40 Gästen im Balhorner Standesamt trauen. Am heutigen Mittwoch feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit.

Ihr Kennenlernen ist bereits auf das Jahr 1956 zurückzudatieren: beim Spinnstubenabend von Georgs nach Balhorn eingeheirateter Tante. Zwischen allen dort anwesenden Frauen fiel dem jungen Mann die hübsche Annemarie Becker gleich ins Auge. Der tolle erste Eindruck war beidseitig. Auch Annemarie fand Gefallen an dem jungen Mann.

Nach dem ersten Kennenlernen an diesem Abend schwang sich Georg Reitze, sobald es die Zeit zuließ, in Hoof aufs Fahrrad und besuchte Annemarie in Balhorn. Aus Bekanntschaft wurde Freundschaft und aus Freundschaft wurde Liebe. Was dann geschah, ist Geschichte und bildete das Fundament für das Leben von drei Kindern, sechs Enkelkindern und zwei Urenkeln des Ehepaars.

Geheiratet haben Annemarie und Georg Reitze am 17. Mai 1958. © Privat

Georg Reitze fuhr frisch verheirate Paare mit der Kutsche umher

Georg arbeitete von den späten 60er-Jahren bis in die späten 70er-Jahre im Transportwesen. Erst transportierte er verschiedene Güter im Lastkraftwagen durch Deutschland. Ab etwa 1980 sattelte er um und fuhr Menschen mit der Kutsche umher. Über zwei Jahrzehnte war es unter anderem sein täglich Brot, frisch verheirateten Paaren schöne Momente mit einer Kutschfahrt zu bereiten.

Die gelernte Schneiderin Annemarie Reitze hatte mit der kleinen heimischen Landwirtschaft alle Hände voll zu tun. Dennoch fand sie Zeit, den örtlichen Landfrauenverein mit ins Leben zu rufen, in dem sie sich dann lange Jahre engagierte. Früher habe sie auch sehr gerne gemalt.

Auch allerlei Kunstwerke aus Stickereien entstammen ihren Händen. Heute sei das leider nicht mehr möglich. Denn seit etwa eineinhalb Jahren sitzt die 86-Jährige nun im Rollstuhl. Zwei Schlaganfälle überschatteten das Glück der Reitzes. „Laufen geht nicht mehr.“

Zur Goldenen Hochzeit ging‘s für die Reitzes nach Mallorca

Aber dennoch hat das Ehepaar häufig das Haus voll. Zwei- bis dreimal die Woche kommen die sechs und zweieinhalb Jahre alten Urenkelkinder ihre Urgroßeltern besuchen. „Wenn sie kommen, dann machen wir Blödsinn in der Stube“, erzählt Georg Reitze.

Ein schönes Erlebnis der vergangenen Jahre war für das Ehepaar eine Reise zur Goldenen Hochzeit nach Mallorca. Ihr Sohn organisierte für die beiden Jubilare dort eine erholsame Woche im Haus von Freunden. Seinen besonderen Tag heute verbringt das Paar im kleinen Familienkreis. (Evelina Kern)