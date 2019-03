Aus dem Alltag im Hospital: Vortrag in Merxhausen stimmt auf Ausstellung ein

Merxhausen - Im Herbst soll die Ausstellung „Lebensbilder – Leidensbilder – Frauenbilder“ im Klostermuseum Bad Emstal eröffnet werden. Eine Vortragsreihe stimmt auf das Thema ein.

Der Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal setzt sein Veranstaltungsprogramm am Mittwoch, 13. März, mit dem Vortrag zum Thema „Leben und Arbeiten im Hospital Merxhausen im 18. Jahrhundert“ fort.

Los geht es um 18.30 Uhr im Haus 106, Konferenzraum 4, der Vitos Kurhessen. Dr. Natascha Noll wird aus dem Alltag der Hospitalfrauen berichten.

Im Herbst dieses Jahres soll die neue Ausstellung „Lebensbilder – Leidensbilder – Frauenbilder“ im Klostermuseum Bad Emstal eröffnet werden. Mit seiner Vortragsreihe stimmt der Kultur- und Geschichtsverein schon jetzt die Öffentlichkeit auf das zentrale Ausstellungsthema ein.

Lebensgeschichten von Frauen aus mehr als acht Jahrhunderten in der traditionsreichen sozialen Einrichtung Merxhausen sollen erzählt werden.

Alltag der Hospitalfrauen im 18. Jahrhundert

„Wir haben eine kompetente Referentin gewinnen können, die aus dem Alltag der Hospitalfrauen im 18. Jahrhundert berichten wird“, kündigt der Vereinsvorsitzende, Joachim Hübner, an. „Dr. Natascha Noll vom Niedersächsischen Landesarchiv Hannover hat Geschichte, Europäische Ethnologie und Religionswissenschaften studiert. 2011 hat sie an der Philipps-Universität Marburg ihre Doktorarbeit über die Pflege im Hospital Merxhausen abgeschlossen“, so Hübner.

Im 18. Jahrhundert könne allerdings von Pflege im heutigen Sinne noch nicht die Rede sein. Die Aufwärterinnen – Bedienstete des Hospitals – hätten hauptsächlich die Aufsicht über die armen, kranken und behinderten Frauen wahrgenommen und sie zu einem sittlichen Le-benswandel angehalten.

Sauberkeit im Hospital, Beheizung der Räume, Essenausgabe und sogar Bestrafungen bei Ungehorsam wären Aufgaben der Aufwärterinnen gewesen, verrät der Vereinsvorsitzende.

Der Vortrag findet an einem historischen Ort statt, im früheren Weberhaus. Die ältesten Gebäudeteile gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. 1704 sind im Weberhaus bereits kleinere Kammern anstelle der Krankensäle für die Bewohner des Hospitals eingerichtet worden. Die Zuhörer könnten sich also geradewegs ins Hospitalsleben des 18. Jahrhundert zurückversetzt fühlen. (dit)

Termin: Mittwoch, 13. März, ab 18.30 Uhr, im Haus 106, Konferenzraum 4, der Vitos-Klinik Merxhausen. Der Eintritt beträgt 5 Euro.