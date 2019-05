Er war mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs: Autofahrer nötigt und schlägt Motorradfahrer

Ein Autofahrer, der mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war, hat im Kreis Kassel einen Motorradfahrer zunächst genötigt und dann geschlagen. Als ihn Polizisten entdeckten, floh er - und entkam.

Wie der aus Bad Emstal stammende 17-jährige Fahrer des Motorrads gegenüber der Polizei Wolfhagen angab, hatte ihn der Fahrer eines silbernen VW Golfs am Freitagnachmittag zwischen Bad Emstal und Schauenburg durch dichtes Auffahren genötigt, dann absichtlich beim Überholen angefahren und später, nachdem beide angehalten hatten, sogar geschlagen. Anschließend war der Unbekannte mit seinem Auto geflüchtet.

Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sind der Polizei als gestohlen gemeldet. Die Beamten hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall soll sich nach Angaben des 17-Jährigen am Freitag, gegen 17.20 Uhr in der Gemarkung Schauenburg, in Höhe der Steinbrüche, ereignet haben. Dort war er mit seinem Leichtkraftrad von Bad Emstal kommend in Richtung Schauenburg unterwegs. Der silberne Golf sei mit hoher Geschwindigkeit von hinten gekommen, sehr dicht aufgefahren und habe ihn dann mit äußerst geringem Seitenabstand überholt. Als er deswegen hupte, habe ihn der Golf-Fahrer so ausgebremst, dass er stark bremsen musste. Als der Autofahrer ausstieg und bedrohlich auf ihn zukam, sei er lieber an diesem vorbeigefahren und habe seinen Weg fortgesetzt.

Einige hundert Meter weiter habe der Wagen laut Polizeibericht ein weiteres Mal zu dem 17-Jährigen aufgeschlossen, ihn beim erneuten Überholen absichtlich seitlich am Bein touchiert und dann mitten auf der Fahrbahn angehalten und ihm den Weg versperrt. Der Golf-Fahrer, der einen betrunkenen Eindruck gemacht haben soll, sei dann abermals auf ihn zugekommen und habe ihn heftig auf den Helm geschlagen, sodass er fiel. Dabei brach der Außenspiegel des Motorrads ab.

Der Autofahrer fuhr anschließend mit Vollgas in Richtung Schauenburg weg.

So sah der Autofahrer aus

Bei dem Golf-Fahrer soll es sich um einen 1,80 Meter großen Mann mit dunklen kurzen Haaren, Dreitagebart und osteuropäischem Äußeren gehandelt haben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine helle Hose und soll Raucher sein. Während des Vorfalls soll eine Frau auf dem Beifahrersitz des Golfs gesessen haben. Sie wird als blond mit Piercings im Gesicht beschrieben.

Wie sich bei der Überprüfung der an dem Golf angebrachten und von dem 17-Jährigen noch mit seinem Handy fotografierten Kennzeichen herausstellte, waren diese in der Nacht vom 18. auf den 19. April am Struthbachweg in Kassel von einem Opel Zafira gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben: KS-YA 728.

Polizisten verfolgten den Golf

In der Nacht zum Sonntag, gegen Mitternacht, wurde eine Streife in Bad Emstal-Sand auf den gesuchten silbernen Golf aufmerksam. Als der Fahrer des Wagens das Polizeiauto erblickte, trat er eine halsbrecherische Flucht mit über 100 km/h innerorts in Richtung Merxhausen an. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer Verkehrsteilnehmer brach die Streife zunächst die weitere Verfolgung ab, weshalb der Golf außer Sicht geriet.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Wagen durch mehrere Streifen der Kasseler Polizei führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Die Polizei sucht nun Zeugen, die mehr über den Golf und den Fahrer wissen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05 61/91 00 entgegebn.