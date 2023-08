„HessenBrass“ bereitet sich auf Konzert in Balhorn vor

Von: Ursula Neubauer

Teilen

Neun Blechbläser und eine Blechbläserin üben diese Woche im evangelischen Gemeindehaus in Wolfhagen für das Konzert am Samstag in der Balhorner Kirche. © Ursula Neubauer

Am Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr findet das Konzert in der evangelischen Kirche Bad Emstal-Balhorn statt. Aktuell proben die Musiker für die anstehenden Konzerte.

Wolfhagen – Ungewohnte Töne kommen aus dem evangelischen Gemeindehaus in Wolfhagen. Die zehn Blechbläser vom HessenBrass Ensemble spielen konzentriert die Filmmusik zum „König der Löwen“ und es klingt wie ein Konzert. Doch die Musiker haben sich vorerst nur zu einer intensiven Probenwoche für drei geplante Konzerte am Wochenende eingefunden.

„Wir sind unendlich froh, nach vier Jahren auferlegter Abstinenz durch Corona wieder eine Sommer-Tournee starten zu können“, sagt Julius Joachim, Musiker und Organisator der bevorstehenden Veranstaltungen in Reinhardshausen (11. August), Balhorn (12. August) und Aschaffenburg (13. August)

„HessenBrass“, das sind die Blechbläser Alexander Schuhwerk, Ernst, Benedikt Kilburg, Jan Polle, Frank Radke, Julius Joachim, Alexander Tauber, Felix Masche, Dorian Kraft, Blechbläserin Lara Joachim und der Schlagzeuger Daniel Weide. Im Fokus des Blechbläserensembles steht das gemeinsame Musizieren auf sehr hohem Niveau, sowie der Spaß und die Freude daran. Jeder der Musiker, die verstreut in ganz Deutschland und in Wien wohnen, ist musikalisch seinen eigenen Weg gegangen. So haben Jan Polle in Hamburg und Alexander Tauber in Wien einen der sehr begehrten Plätze in einem Orchester ergattern können, während Lara Joachim als Lehrerin an einer Schule in Weinheim unterrichtet und ihr Bruder Felix als Unternehmensberater tätig ist. Andere dagegen sind noch im Studium auf einer Musikhochschule.

Konzert wird sehr abwechslungsreich

„Es ist schon fast ein Wunder, dass wir einen gemeinsamen Termin für die Proben und die Konzerte in diesem Jahr gefunden haben“, meint Julius Joachim.

Aber die Sommer-Tourneen der HessenBrass haben Tradition, denn seit 2016 kommt das Ensemble ein- bis zweimal im Jahr zu einer Tournee zusammen und erarbeitet neue Programme. 2019 waren sie bereits das dritte Mal zu Gast beim Staatstheater Kassel. Die letzte geplante Tournee in 2020 musste allerdings wegen Corona abgesagt werden.

Doch dieses Jahr sollen die Konzerte wieder genauso schön und erfolgreich werden wie früher, meint Lara Joachim. Und damit das gewährleistet ist, sind diese Woche jeden Morgen Proben angesagt. Da passt es sehr gut, dass die Band den Gemeindesaal dafür zur freien Verfügung hat.

Das Programm für die zweistündigen Konzerte wird sehr abwechslungsreich sein. Von klassischer Musik, wie die Toccata und Fuge von Bach und Ausschnitte aus der Oper „Tannhäuser“ von Wagner, bis zur Filmmusik aus Disney und James Bond Filmen ist alles vertreten. Und Jan Polle und Frank Radke werden informativ und unterhaltsam durch den Abend führen. (Ursula Neubauer)

Das Konzert mit „HessenBrass“ findet am Samstag, 12. August, ab 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche Bad Emstal-Balhorn statt.

Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, ermäßigt und im Vorverkauf 15 Euro. Karten sind erhältlich bei Schuh Bernhardt, Vogelsberg 3, Balhorn oder Holger Masche, Tel. 05692/8222 oder per E-Mail an hessenbrass.tickets@gmail.com