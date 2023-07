Schüler der Christine-Brückner-Schule genossen Trip nach London

Von: Norbert Müller

Unterwegs in London: Direkt vor den Ferien unternahm eine Schülergruppe der Christine-Brückner-Schule eine Studienfahrt in die britische Metropole. © Tanja Paul/nh

Einen schöneren Abschluss des Schuljahres kann man sich kaum vorstellen: Schüler der Bad Emstaler Christine-Brückner-Schule reisten vor den Ferien nach London.

Bad Emstal – Am letzten Sonntag vor den Sommerferien stiegen 40 reiselustige Schülerinnen und Schüler der Bad Emstaler Christine-Brückner-Schule in aller Herrgottsfrühe in den Bus nach London. Mit Josephine Götte, Christoph Meyl und Tanja Paul begleiteten drei Lehrer die diesjährige Studienreise in die englische Hauptstadt.

In London angekommen, wurden die Schüler am Abend auch gleich von ihren Gasteltern am Bus im Vorort Croydon abgeholt, und so konnte die Gruppe am nächsten Morgen gestärkt in den ersten Tag starten. Mit dem Boot ging es über die Themse, die Tower Bridge und einsetzender Sonnenschein grüßten die Gäste aus Bad Emstal.

Jenseits der Flussfahrt, waren die Schüler – allesamt aus den Jahrgängen acht bis zehn sowohl des Real- als auch des Gymnasialzweiges – deutlich mehr gefordert: Knapp 15 Kilometer Fußmarsch entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten verlangten der immer bestens gelaunten und motivierten Reisegruppe dann doch einiges an Durchhaltevermögen ab.

Sightseeing und kulinarische Spezialitäten

In diesem Jahr wurden zwei Tagesausflüge angeboten. Brighton zeigte sich am Dienstag sommerlich und von seiner schönsten Seite. Mittags gab es ein Mittagessen in der Strandbar „Captains“, und da probierten alle das Nationalgericht, das hier angeblich am besten sein soll: Fish & Chips. Nach dem kulinarischen Schwerpunkt stand am Folgetag der Besuch eines legendären Bildungstempels an: Die Universitätsstadt Oxford wurde erkundet, und drei englischsprachige Stadtführer brachten den staunenden Brückner-Schülern das Leben am etwa um das Jahr 1263 gegründeten Balliol Colleges und die Strukturen der Eliteuniversität näher.

Der Abfahrtstag begann mit dem atemberaubenden Blick vom London Eye, dem mit 135 Meter höchsten Riesenrad Europas, auf ganz London. Danach hofften einige Fans der Königsfamilie, dass man am Buckingham Palace vielleicht zufällig auf ein royales Mitglied trifft. Allerdings ohne Erfolg.

Zeugnisvergabe am Ende der Reise

Gleich danach besuchten die Gäste aus Nordhessen in Kleingruppen ihre gewählten „Points of Interest“: zum Beispiel das London Dungeon, ein Gruselkabinett, Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett, wo dann tatsächlich auch noch die komplette Königsfamilie – wenn auch als Kopie – zu sehen war, Camden Market und, den Tüten nach zu urteilen, recht viele Modeläden.

Ein gemeinsames Abendessen rundete den letzten Tag ab. Gegen 20 Uhr traten die Reisenden der Christine-Brückner-Schule die Rückfahrt zur Fähre nach Dover an. Die lange Busfahrt verbrachten fast alle schlafend und die vielen Eindrücke verarbeitend.

Bei der Ankunft in der Heimat, an der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal, übergaben die Lehrer noch die Zeugnisse und entließen die Jugendlichen anschließend in die wohlverdienten Sommerferien. (Norbert Müller)