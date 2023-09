Birte Behr ist neue stellvertretende Schulleiterin der Emstaler Brückner-Schule

Von: Norbert Müller

Drei Neue und ein alter Hase: Birte Behr (Zweite von links) mit den neuen Lehrkräften Kathrin Aljets und Marc Bauer sowie rechts Ulf Imhof, der die Brückner-Schule seit 2016 leitet. © Norbert Müller

Das würden vermutlich nur die wenigsten Mitglieder einer Schulleitung von sich preisgeben: Eigentlich habe man ja einst gar nicht Lehrer werden wollen. Birte Behr, seit Anfang August die neue stellvertretende Schulleiterin der Bad Emstaler Christine-Brückner-Schule, sagt aber genau das von sich.

Bad Emstal – Gut, in Marburg hat die in Helmarshausen Geborene zwar nach dem Abi Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert, aber tatsächlich nicht, weil sie Lehrerin werden wollte, wie sie bekennt, sondern: „Es war damals die breitere Ausbildung. Ziel war immer ein Schulbuchverlag.“ Und so folgte auf das Studium die Ausbildung zur Verlagskauffrau. „Der Liebe wegen“, sagt die heute 52-Jährige, habe sie die Lehre in Darmstadt absolviert, um dann festzustellen, dass das Berufliche nicht immer schnurgerade und nach Wunsch läuft: „Gelandet bin ich erst mal bei einem Fachverlag für Schienenverkehrstechnik.“

Die Berufung gefunden

Die Kurve bekam Behr, die heute mit ihrem Mann in Calden-Meimbressen lebt, als ihr inzwischen erwachsener Sohn geboren wurde. „Da hatte ich dann die naive Vorstellung, ein Referendariat ist doch ein netter Halbtagsspaß“, der gut zur neuen Familiensituation passen könnte. „Ich habe dann aber schnell festgestellt, das ist extrem ausfüllend und anstrengend.“ Wichtiger noch: „Ich habe schnell gemerkt, Lehrer sein, das ist ja genau meins. Es macht Freude, es ist einfach ein toller Job. Ich hatte meine Berufung gefunden.“ Was ihr daran so sehr gefällt? „Der Kontakt mit jungen Menschen, das Gefühl, etwas gestalten zu können, mich mit den Schülern weiterentwickeln zu können. Die Mischung aus Wissensvermittlung und Erziehung.“

Fürs Referendariat ging es zurück in die Heimat. Genauer: nach Hofgeismar. Und genau dort wartete anschließend auch die erste Planstelle. Zehn Jahre blieb Birte Behr in der ehemaligen Kreisstadt. Dann zog es sie beruflich weiter nach Kassel, wo sie an der Georg-August-Zinn Schule als Stufenleiterin erstmals eine Aufgabe in der Schulleitung übernahm. Dreieinhalb Jahre später wechselte sie in Kassel an die Carl-Schomburg-Schule und war dort ebenfalls in der Schulleitung. „Nach zehn Jahren in der Stadt wollte ich dann wieder zurück aufs Land“, beschreibt Behr ihre Motivation für den nächsten Wechsel. Und da passte es gut, dass in diesem Sommer mit Ende des Schuljahres in Bad Emstal an der Christine-Brückner-Schule die langjährige Stellvertreterin des Schulleiters in den Ruhestand ging. Birte Behr stellte den Versetzungsantrag und hatte eine neue Aufgabe.

Ich bin selbst ein ganz überzeugtes Dorfkind und an einer Gesamtschule groß geworden. Das ist hier tatsächlich meine Welt.

„Ich kannte Bad Emstal, war früher oft im Thermalbad und mochte die Umgebung“, sagt Behr. Hier zu arbeiten, das konnte sie sich gut vorstellen: „Ich wollte ein kleines System, eine überschaubare Schule. Ich bin selbst ein ganz überzeugtes Dorfkind und an einer Gesamtschule groß geworden. Das ist hier tatsächlich meine Welt.“

Und wenn man Birte Behr nach ihren ersten Eindrücken fragt, die sie seit Anfang August an der Brückner-Schule gesammelt hat, kommt sie schnell ins Schwärmen. „Was mir ganz stark auffällt, ist, wie intensiv sich hier um die Kinder gekümmert wird. Ich glaube, dass viele Kinder so mit zehn, elf Jahren diese Geborgenheit noch brauchen. Die sind hier genau richtig. Und es ist auch ein Unterschied, ob im Gymnasialbereich eine Klasse 30 oder noch mehr Schüler hat oder wie bei uns 24 oder 25.“

Wovon die neue Stellvertreterin von Schulleiter Ulf Imhof auch begeistert ist: von den Eltern samt Förderverein. „Die sind so präsent und arbeiten so konstruktiv mit, das ist toll. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf“, zitiert Birte Behr ein afrikanisches Sprichwort. „Und das scheint hier zu funktionieren. Das ist selten geworden, es ist aber ein Schatz, den wir hier haben.“

„Es läuft gut hier“, sagt die Neue, sie habe eine hohe Arbeitszufriedenheit im Kollegium vorgefunden. Aber natürlich gebe es auch in der Emstaler Schule Optimierungsbedarf, „für den die Schule aber nichts kann“. Als Beispiel nennt sie die Digitalisierung. „Da könnte man schon weiter sein.“ Sie schränkt jedoch ein: „Die Digitalisierung kann aber nicht das Allheilmittel sein, sie hat nur eine dienende Funktion. Sie ersetzt nicht, mit der Hand zu schreiben. Und auch nicht, mal ein Gedicht auswendig zu lernen. Auch wenn das jetzt sehr Oldschool klingt, die Mischung muss stimmen.“ Als Schule habe man den Auftrag, „Kinder zukunftsfähig zu machen“, betont Behr. Da sei die Anwendung der Werkzeuge das eine, dazu komme aber auch das Bewusstsein, dass man selbst die Technik kontrolliere. Selbstverantwortung sei wichtig.

579 Schüler und 54 Lehrkräfte

Sie selbst werde klassische Fächer unterrichten: „Ich habe drei Englischklassen und eine Klasse fachfremd in Musik, da freue ich mich schon total drauf.“ Zwar habe sie nicht Musik studiert, „ich habe aber mein Leben lang Musik gemacht: Klavier, Gesang.“ Im Chor oder beim Klavierspielen entspanne sie sich auch in ihrer Freizeit, dazu sei die Natur – Wald und ihr Garten – ein großes Thema.

An ihrer neuen Wirkungsstätte mit 579 Schülern und 54 Lehrkräften sei jetzt erst mal Einarbeiten angesagt. Und: „Hinschauen, hinhören, wahrnehmen. Dann kommen die Impulse von ganz allein“, sagt Birte Behr, die sich in ihrem Beruf, den sie eigentlich gar nicht ergreifen wollte, genau richtig fühlt. (Norbert Müller)