Bad Emstaler Feuerwehren probten mit Notfallsanitäter-Azubis den Ernstfall

Gemeinsam im Einsatz: Wie im Ernstfall auch arbeiten während der Übung in Balhorn Feuerwehrleute und medizinisches Personal bei der Rettung der Unfallopfer eng zusammen.

In Balhorn waren filmreife Szenerien zu sehen: Drei schrottreife Autos, eins auf seinem Dach liegend, verwandelten die Straße in einen schrecklichen Unfallort. Zum Glück war das nur der Übungsschauplatz für zukünftige Notfallsanitäter des ASB.

Balhorn – Für die Anwohner in Balhorn ist es ein Spektakel mit Ansage, für die beteiligten Rettungskräfte eine Übung in einer realitätsnahen Szenerie: Sowohl die Bewohner des Quartiers rund um Siedlungs- und Birkenstraße am Rand des Bad Emstaler Ortsteils als auch die drei Wehren der Gemeinde waren früh informiert, dass es am Montagabend eine besondere Übung geben wird.

Schon gegen 16 Uhr hatte der Organisator der Übung, Balhorns Wehrführer Marco Rittgarn, mit seinem Team die Kulisse aufgebaut, in der sich das Geschehen am frühen Abend abspielen sollte. Drei schrottreife Autos waren dort, wo die beiden Straßen aufeinanderstoßen, zusammengerückt worden: eines auf dem Dach liegend, ein weiteres auf der Seite und das dritte dazwischen. Die Insassen, allesamt künftige Notfallsanitäter des ASB, platzierten sich in den Unfallfahrzeugen, optisch mit spezieller Schminke als Unfallopfer hergerichtet.

Hilfe ist nah: Von außen schafft die Feuerwehr einen Zugang zu den im Auto Eingeschlossenen.

Kurz nach 19 Uhr dann die Alarmierung der Wehren, die eine technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall zu absolvieren haben. Mit dabei: 17 junge Leute, die im ASB-Bildungszentrum in Balhorn im ersten Jahr zu Notfallsanitätern ausgebildet werden. Der Unfall, so die Ansage der Planer, wurde ausgelöst durch spielende Kinder. Ein Ausweichmanöver führte zum Zusammenstoß der Autos.

Die patientenschonende Rettung der Fahrzeuginsassen – eine Person eingeklemmt, zwei im Auto eingeschlossen – sowie das Absichern der Fahrzeuge steht bei den Feuerwehrleuten im Mittelpunkt, auch die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Die Azubis vom ASB können ran, das Erlernte anwenden, während um sie herum Feuerwehrleute mit hydraulischem Gerät Zugang zu den Autoinsassen schaffen.

Mit brachialer Gewalt: Autotüren, die nicht völlig deformiert sind, öffnen die Feuerwehrleute auch auf die Schnelle mit dem Brecheisen.

Eineinhalb Stunden sind die Helfer unter den Augen der Ausbilder und Zaungäste gefordert, dann ist alles abgearbeitet. Die künftigen Notfallsanitäter dürfen nun auch einmal die Rettungsschere testen, ehe es ans Einpacken geht, die Schrottautos abgeräumt werden und sich Feuerwehrleute und ASB-Auszubildende zur Manöverkritik und zum Grillen am Feuerwehrhaus treffen.