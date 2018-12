Kursaal in Bad Emstal soll saniert werden

Bad Emstal will Bundesprogramm anzapfen und hofft auf bis zu vier Millionen Euro

Mit einer guten Portion Hoffnung haben Bad Emstals Gemeindevertreter am Donnerstag einen einstimmigen Beschluss gefasst, der sie zu einer Lösung für den einsturzgefährdeten Thermalbadkomplex führen soll. So soll ein Bundesprogramm angezapft werden, welches die Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur unterstützt.